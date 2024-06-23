РУС
В результате вражеского авиаудара по Торецку погибла женщина

Унаслідок ворожого авіаудару по Торецьку загинула жінка

Российские захватчики нанесли авидаудар по городу Торецк, что в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что враг нанес удар по частному жилому сектору города. Авиационная бомба попала в жилой дом.

Спасатели достали из-под завалов дома тело женщины 1950 года рождения.

"Всего разобрано 0,5 тонн строительных конструкций. Аварийно-спасательные работы завершены", - рассказали в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что во второй половине дня, 21 июня, российские захватчики нанесли удар по пригороду Торецка и по поселку Нью-Йорк в Донецкой области. Два человека получили ранения.

Смотрите также: Оккупанты обстреляли 3 населенных пункта Донецкой области, есть раненые. По Курахово били кассетными боеприпасами. ФОТО

