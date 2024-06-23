Унаслідок ворожого авіаудару по Торецьку загинула жінка
Російські загарбники завдали авідаудару по місту Торецьк, що на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.
Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ворог завдав удару по приватному житловому сектору міста. Авіаційна бомба поцілила у житловий будинок.
Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло жінки 1950 року народження.
"Всього розібрано 0,5 тонн будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи завершені", - розповіли у ДСНС.
Раніше повідомлялося, що у другій половині дня, 21 червня, російські загарбники завдали удару по передмістю Торецька та по селищу Нью-Йорк на Донеччині. Двоє осіб зазнали поранень.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль