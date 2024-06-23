Унаслідок ворожого авіаудару по Торецьку загинула жінка

Російські загарбники завдали авідаудару по місту Торецьк, що на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ворог завдав удару по приватному житловому сектору міста. Авіаційна бомба поцілила у житловий будинок.

Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло жінки 1950 року народження.

"Всього розібрано 0,5 тонн будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи завершені", - розповіли у ДСНС.

Раніше повідомлялося, що у другій половині дня, 21 червня, російські загарбники завдали удару по передмістю Торецька та по селищу Нью-Йорк на Донеччині. Двоє осіб зазнали поранень.

