Окупанти обстріляли 3 населені пункти Донеччини, є поранені. По Кураховому били касетними боєприпасами. ФОТО
Сьогодні, 23 червня, зранку російські окупанти обстріляли населені пункти Донеччини, є поранені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, зранку 23 червня 2024 року ворог завдав удару по багатоквартирному будинку у м. Торецьк. Постраждалу літню жінку доставили до лікарні з переломом, забоєм головного мозку та рваною раною.
Вже через кілька годин під вогонь окупантів потрапило м. Залізне. Поранено 88-річну місцеву жительку.
Також, як зазначається, ворог обстріляв касетними боєприпасами приватний сектор м. Курахове.
Тілесні ушкодження отримали троє людей. Ушпиталили 19-річного хлопця у важкому стані та його 43-річного батька. На місці надали медичну допомогу чоловіку 59 років, який зазнав осколкового поранення. Снарядами пошкоджено домоволодіння й автомобіль.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
