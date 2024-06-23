Окупанти обстріляли 3 населені пункти Донеччини, є поранені. По Кураховому били касетними боєприпасами. ФОТО

Сьогодні, 23 червня, зранку російські окупанти обстріляли населені пункти Донеччини, є поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, зранку 23 червня 2024 року ворог завдав удару по багатоквартирному будинку у м. Торецьк. Постраждалу літню жінку доставили до лікарні з переломом, забоєм головного мозку та рваною раною.

Вже через кілька годин під вогонь окупантів потрапило м. Залізне. Поранено 88-річну місцеву жительку.

Також, як зазначається, ворог обстріляв касетними боєприпасами приватний сектор м. Курахове.

Тілесні ушкодження отримали троє людей. Ушпиталили 19-річного хлопця у важкому стані та його 43-річного батька. На місці надали медичну допомогу чоловіку 59 років, який зазнав осколкового поранення. Снарядами пошкоджено домоволодіння й автомобіль.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).