Оккупанты обстреляли 3 населенных пункта Донетчины, есть раненые. По Курахову били кассетными боеприпасами. ФОТО
Сегодня, 23 июня, утром российские оккупанты обстреляли населенные пункты Донецкой области, есть раненые.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, утром 23 июня 2024 года враг нанес удар по многоквартирному дому в г. Торецк. Пострадавшую пожилую женщину доставили в больницу с переломом, ушибом головного мозга и рваной раной.
Уже через несколько часов под огонь оккупантов попал г. Зализное. Ранена 88-летняя местная жительница.
Также, как отмечается, враг обстрелял кассетными боеприпасами частный сектор г. Курахово.
Телесные повреждения получили три человека. Госпитализировали 19-летнего парня в тяжелом состоянии и его 43-летнего отца. На месте оказали медицинскую помощь мужчине 59 лет, который получил осколочное ранение. Снарядами повреждены домовладение и автомобиль.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
