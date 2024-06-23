Оккупанты за прошедшие сутки 19 раз обстреляли населенные пункты Донетчины: Два человека погибли и четыре получили ранения, повреждены инфраструктурные объекты. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток россияне атаковали населенные пункты в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

Кураховская территориальная громада подверглась 8 обстрелам: в Горняке повреждены 3 частных дома и 3 многоэтажки, в Кураховке повреждены 3 частных дома. В Селидово повреждены 5 домов. В Волчьем Гродовской территориальной громады разрушен дом.

Краматорский район

Вечером россияне ударили ракетой по Приволью Краматорской громады - без жертв. В Константиновке управляемой авиабомбой повреждены 13 домов, 2 хозяйственные постройки и 5 инфраструктурных объектов. Под огнем окраины Николаевской громады.

Бахмутский район

В Торецке 2 человека погибли и 2 ранены, повреждены 17 домов, 3 инфраструктурных объекта и админздание. Также в громаде ранен человек и повреждено админздание в Пивничном; повреждено 10 частных домов в Петровке. В Северске 1 дом разрушен и 1 поврежден, в Дроновке ранен человек.

Как отмечается, всего за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 95 человек, в том числе 7 детей.

