Украинские защитники остановили вражеский штурм, уничтожив танк вместе с вражеским экипажем на Донетчине. ВИДЕО
Российский танк выехал для поддержки штурма украинских позиций, но был остановлен и сожжен дроном-камикадзе в районе Новомихайловки Донецкой области.
Вражеский штурм остановили бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, передает Цензор.НЕТ.
окупантів на украінській землі , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
А.И.Солженицын:
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа....
Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные» А.И.Солженицын.