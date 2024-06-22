РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11625 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 628 12

Украинские защитники остановили вражеский штурм, уничтожив танк вместе с вражеским экипажем на Донетчине. ВИДЕО

Российский танк выехал для поддержки штурма украинских позиций, но был остановлен и сожжен дроном-камикадзе в районе Новомихайловки Донецкой области.

Вражеский штурм остановили бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Десантники 79-й ОДШБр дроном уничтожили российский ЗРК "Оса". ВИДЕО

Автор: 

танк (2296) уничтожение (7685) Донецкая область (10523) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (200)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Дякую, хлопці! Останній епізод взагалі супер! Помста за нашого Героя...
показать весь комментарий
22.06.2024 14:40 Ответить
+6
Приємно знати , що наші воїни безжалісно вбивають
окупантів на украінській землі , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
22.06.2024 15:02 Ответить
+6
А ее никогда небыло.
показать весь комментарий
22.06.2024 15:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякую, хлопці! Останній епізод взагалі супер! Помста за нашого Героя...
показать весь комментарий
22.06.2024 14:40 Ответить
Приємно знати , що наші воїни безжалісно вбивають
окупантів на украінській землі , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
22.06.2024 15:02 Ответить
https://x.com/i/status/1804051004180062596 російські танкісти намагалися завести заглохлий танк. Але щось пішло не так. Зйомки росіян.

показать весь комментарий
22.06.2024 15:04 Ответить
А куди ділась макітра на останньому кадрі?
показать весь комментарий
22.06.2024 15:11 Ответить
А ее никогда небыло.
показать весь комментарий
22.06.2024 15:16 Ответить
А, ну-да...
показать весь комментарий
22.06.2024 15:17 Ответить
А її там не було .
показать весь комментарий
22.06.2024 15:42 Ответить
Зупинка " у накабздона". Кінцева.
показать весь комментарий
22.06.2024 15:39 Ответить
Ходят слухи, шо у руззких, через сутки головы опять отрастают. Правда, или врут?
показать весь комментарий
22.06.2024 16:03 Ответить
А той, якому голову відірвало: - куди він тепер буде їсти?
показать весь комментарий
22.06.2024 17:38 Ответить
сабакам -сабачья смерть....
А.И.Солженицын:

"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа....

Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные» А.И.Солженицын.


показать весь комментарий
22.06.2024 19:35 Ответить
Первый кадр - что за ракета? С джавелина мож или с байрактара?
показать весь комментарий
22.06.2024 21:51 Ответить
 
 