Ukrainian defenders stop enemy assault by destroying tank with enemy crew in Donetsk region. VIDEO

A Russian tank moved to support an assault on Ukrainian positions but was stopped and burned by a kamikaze drone near Novomykhailivka, Donetsk region.

Theenemy assault was stopped by soldiers of the 79th separate airborne assault brigade of the Tavriia region, Censor.NET reports.

Read more: Enemy is stepping up its offensive in Horlivka-Toretsk direction. Fighting continues near Terny and Nevske, - General Staff

tank (1110) elimination (5634) Donetsk region (4313) 79th Separate Airmobile Brigade (106)
