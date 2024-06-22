Ukrainian defenders stop enemy assault by destroying tank with enemy crew in Donetsk region. VIDEO
A Russian tank moved to support an assault on Ukrainian positions but was stopped and burned by a kamikaze drone near Novomykhailivka, Donetsk region.
Theenemy assault was stopped by soldiers of the 79th separate airborne assault brigade of the Tavriia region, Censor.NET reports.
