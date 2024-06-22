УКР
Українські захисники зупинили ворожий штурм, знищивши танк разом з ворожим екіпажем на Донеччині. ВIДЕО

Російський танк виїхав для підтримки штурму українських позицій, але був зупинений та спалений дроном-камікадзе у районі Новомихайлівки Донецької області.

Ворожий штурм зупинили бійці 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, передає Цензор.НЕТ.

Автор: 

танк (2112) знищення (8017) Донецька область (9356) 79 окрема десантно-штурмова бригада (204)
Топ коментарі
+10
Дякую, хлопці! Останній епізод взагалі супер! Помста за нашого Героя...
22.06.2024 14:40 Відповісти
+6
Приємно знати , що наші воїни безжалісно вбивають
окупантів на украінській землі , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
22.06.2024 15:02 Відповісти
+6
А ее никогда небыло.
22.06.2024 15:16 Відповісти
https://x.com/i/status/1804051004180062596 російські танкісти намагалися завести заглохлий танк. Але щось пішло не так. Зйомки росіян.

22.06.2024 15:04 Відповісти
А куди ділась макітра на останньому кадрі?
22.06.2024 15:11 Відповісти
А, ну-да...
22.06.2024 15:17 Відповісти
А її там не було .
22.06.2024 15:42 Відповісти
Зупинка " у накабздона". Кінцева.
22.06.2024 15:39 Відповісти
Ходят слухи, шо у руззких, через сутки головы опять отрастают. Правда, или врут?
22.06.2024 16:03 Відповісти
А той, якому голову відірвало: - куди він тепер буде їсти?
22.06.2024 17:38 Відповісти
сабакам -сабачья смерть....
А.И.Солженицын:

"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа....

Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные» А.И.Солженицын.


22.06.2024 19:35 Відповісти
Первый кадр - что за ракета? С джавелина мож или с байрактара?
22.06.2024 21:51 Відповісти
 
 