Українські захисники зупинили ворожий штурм, знищивши танк разом з ворожим екіпажем на Донеччині. ВIДЕО

Російський танк виїхав для підтримки штурму українських позицій, але був зупинений та спалений дроном-камікадзе у районі Новомихайлівки Донецької області.

Ворожий штурм зупинили бійці 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, передає Цензор.НЕТ.

