Українські захисники зупинили ворожий штурм, знищивши танк разом з ворожим екіпажем на Донеччині. ВIДЕО
Російський танк виїхав для підтримки штурму українських позицій, але був зупинений та спалений дроном-камікадзе у районі Новомихайлівки Донецької області.
Ворожий штурм зупинили бійці 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, передає Цензор.НЕТ.
окупантів на украінській землі , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
А.И.Солженицын:
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа....
Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные» А.И.Солженицын.