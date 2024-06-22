Російський солдат вистрілив собі в голову з автомата біля Вовчанська. ВIДЕО
Російський солдат вистрілив собі в голову з автомата біля Вовчанська Харківської області.
Це зафільмували бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, передає Цензор.НЕТ.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dm00yj/russian_whos_struck_by_fpv_drone_makes_a_final/
В момент СБП большая часть даже рассудка отключается, «руль» берет истерия. В таком состоянии возникают моментальные галлюцинации, слезы, непроизвольная дефекация, дезориентация как во времени, так и в пространстве. Граната или пуля видятся тем лекарством, которое способно прекратить невыносимые мучения.
Невзоров
https://streamable.com/54x8hr
но кацапы - рабы по-жизни, потому и дохнут просто так, как худоба, бо так велело ничтожество-*****..
а того, кто сдєлаєт самий мєткій вистрєл, ждьот бонус от фірми "ВсьоСразу" : білєт на круїз в загробний мір !