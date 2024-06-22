Російський солдат вистрілив собі в голову з автомата біля Вовчанська. ВIДЕО

Російський солдат вистрілив собі в голову з автомата біля Вовчанська Харківської області.

Це зафільмували бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, передає Цензор.НЕТ.

