18 067 39

Російський солдат вистрілив собі в голову з автомата біля Вовчанська. ВIДЕО

Російський солдат вистрілив собі в голову з автомата біля Вовчанська Харківської області.

Це зафільмували бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, передає Цензор.НЕТ.

Автор: 

самогубство (658) 36 окрема бригада морської піхоти (211)
Топ коментарі
+24
Сначала выстрели в голову друга, а потом уже в свою. Не только твоей семье хочется белую ладу
22.06.2024 14:27 Відповісти
22.06.2024 14:27 Відповісти
+20
2 пункт не промывка мозгов, а леденящий ужас перед ВСУ. Московиты видят и сами активно участвуют в зверствах. Московиты как и любой садист до смерти бояться, что с ними сделают то же самое, вот и свмовыпиливаются.
22.06.2024 14:34 Відповісти
22.06.2024 14:34 Відповісти
+19
краща підборка https://x.com/i/status/1803706767609626866 тут .

22.06.2024 14:30 Відповісти
22.06.2024 14:30 Відповісти
22.06.2024 14:27 Відповісти
22.06.2024 14:41 Відповісти
22.06.2024 14:41 Відповісти
це їх обох стосується
22.06.2024 15:45 Відповісти
22.06.2024 15:45 Відповісти
за самострел ладу не дают
22.06.2024 14:45 Відповісти
22.06.2024 14:45 Відповісти
Да без проблем. Всё, как вы заказывали:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dm00yj/russian_whos_struck_by_fpv_drone_makes_a_final/
22.06.2024 23:13 Відповісти
22.06.2024 23:13 Відповісти
Треба всім без винятку москалям брати у нього приклад
22.06.2024 14:27 Відповісти
22.06.2024 14:27 Відповісти
22.06.2024 14:30 Відповісти
22.06.2024 14:34 Відповісти
і таке теж.
22.06.2024 14:39 Відповісти
22.06.2024 14:39 Відповісти
https://x.com/i/status/1804559422259171602 баєвой мєдік
22.06.2024 23:03 Відповісти
22.06.2024 23:03 Відповісти
Да, побольше стало видео с русскими «самовыпилами». Следует понимать, что все эти «пули в ноздрю» или самоподрывы - не имеют ничего общего с «идейностью» или страхом плена. Это типичное «соматофорное болевое помрачение»; состояние, при котором дикая боль тяжелого ранения за мгновение перекореживает всю психику. Особь становится «готова на всё», чтобы прекратить рвущую ее боль.
В момент СБП большая часть даже рассудка отключается, «руль» берет истерия. В таком состоянии возникают моментальные галлюцинации, слезы, непроизвольная дефекация, дезориентация как во времени, так и в пространстве. Граната или пуля видятся тем лекарством, которое способно прекратить невыносимые мучения.

Невзоров
22.06.2024 15:28 Відповісти
22.06.2024 15:28 Відповісти
Ну шо скажеш - умнічка
22.06.2024 14:30 Відповісти
22.06.2024 14:30 Відповісти
Молодец московит. Сэкономленный ФПВ полетит искать другую цель.
22.06.2024 14:30 Відповісти
22.06.2024 14:30 Відповісти
Ця є.баніна не люди. Навіть звірі і ті мають якісь інстинкти. Це, мля, тупо саранча без мізок - тільки пасть і жвала...
22.06.2024 14:31 Відповісти
22.06.2024 14:31 Відповісти
Харошай рускай.
22.06.2024 14:32 Відповісти
22.06.2024 14:32 Відповісти
Закінчуйте вже оцю пропаганду - застрелився один, а тисячи іншіх розтрілюють наших військових котри здаються у полон.
22.06.2024 14:42 Відповісти
22.06.2024 14:42 Відповісти
Дебил, когда наши тысячами сдавались.
22.06.2024 14:44 Відповісти
22.06.2024 14:44 Відповісти
Дебіл - тисячі то рашисти, читай вірно, гнида зелена.
22.06.2024 14:47 Відповісти
22.06.2024 14:47 Відповісти
Ну і шоб бути докінця чесним - 501 окремий, батальон морської піхоти - у Маріуполі ,22 рік.
22.06.2024 14:50 Відповісти
22.06.2024 14:50 Відповісти
Далеко не один! Ось невеличка підбірка(65 штук) за кілька місяців,і це лише те, що потрапля на відео.
https://streamable.com/54x8hr
22.06.2024 14:58 Відповісти
22.06.2024 14:58 Відповісти
Це все до дупи дверцята - окупанти нарощють свої наступи на всіх напрямках - оці десятки самовбивць ніякої картини не вирішують, взагалі - їх сотні тисяч в Україні.
22.06.2024 20:42 Відповісти
22.06.2024 20:42 Відповісти
От як можна пов'язати наступ по всім напрямкам і самогубців? Я десь ствержував чи писав, що це зупине москалів, чи вам аби щось написати - то згадайте ще й про ракетні обстріли та КАБи.
23.06.2024 11:17 Відповісти
23.06.2024 11:17 Відповісти
Сюжет полЬностью нє раскрт...
показати весь коментар
22.06.2024 14:47 Відповісти
22.06.2024 15:02 Відповісти
22.06.2024 15:02 Відповісти
а с чего нам вообще должно быть жаль кацапоидов если им самим себя и своих детей не жаль? Они подыхают за кресло и дворцы бункерного царя и гордятся етим.
22.06.2024 17:57 Відповісти
22.06.2024 17:57 Відповісти
холопы сцаря "подсЕли" на идиотский флэшмоб, вместо того, чтобы осмотреться дома, на Московии, на своё жалкое существование, включить голову и использовать оружие по назначению, против своих оборзевших господ..
но кацапы - рабы по-жизни, потому и дохнут просто так, как худоба, бо так велело ничтожество-*****..
22.06.2024 15:13 Відповісти
22.06.2024 15:13 Відповісти
22.06.2024 15:24 Відповісти
22.06.2024 15:24 Відповісти
Та ну её эту вайну, подумал ваня, пораскинув мозгами...
22.06.2024 15:42 Відповісти
22.06.2024 15:42 Відповісти
Домашнєє заданиє треба у себе вдома робити, а не пертися в Україну!
22.06.2024 15:45 Відповісти
22.06.2024 15:45 Відповісти
Хххепі енд!
22.06.2024 16:10 Відповісти
22.06.2024 16:10 Відповісти
основной цєлью іграющєго в русскую рулєтку являєтся виїгриш дєнєг

а того, кто сдєлаєт самий мєткій вистрєл, ждьот бонус от фірми "ВсьоСразу" : білєт на круїз в загробний мір !
22.06.2024 16:39 Відповісти
22.06.2024 16:39 Відповісти
це ж як їх зазомбували, щоб вкорочувати собі віку, замість сдачі в полон....
22.06.2024 16:40 Відповісти
22.06.2024 16:40 Відповісти
Наші чорноземи їх кацапо-гнид всіх перетравлять.
22.06.2024 16:55 Відповісти
22.06.2024 16:55 Відповісти
Нахера він аж до Вовчанська перся? Міг в себе на болотах втопитись в нужнику під відосик з закликом повторити.
22.06.2024 18:03 Відповісти
22.06.2024 18:03 Відповісти
Гарний кацап- дохлий кацаап! Майже цитата...
22.06.2024 20:49 Відповісти
22.06.2024 20:49 Відповісти
Кацапи кончені що під час життя що після смерті, але на території України друге краще.....
23.06.2024 00:46 Відповісти
23.06.2024 00:46 Відповісти
красавчик-так должны делать все свинособаки и ещё до попадания в Украину!
24.06.2024 19:15 Відповісти
24.06.2024 19:15 Відповісти
 
 