УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11441 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
19 250 34

Російські загарбники стріляють один в одного в окопі на Харківському напрямку через конфлікт. ВIДЕО

Російські окупанти щось не поділили між собою, виник конфлікт прямо в окопі, який переріс у стрілянину.

Це зафільмував аеророзвідник 77-ої окремої аеромобільної бригади біля села Борова на Харківському напрямі фронту, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Воїни 93 ОМБр ліквідували окупанта в туалеті на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (8017) 77 ОАБ (33)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Не поділили,хто сьогодні буде "любімой жєной".)
показати весь коментар
22.06.2024 13:54 Відповісти
+15
Квартиру на Печерських пагорбах не поділили...
показати весь коментар
22.06.2024 13:54 Відповісти
+14
показати весь коментар
22.06.2024 14:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не поділили,хто сьогодні буде "любімой жєной".)
показати весь коментар
22.06.2024 13:54 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 14:02 Відповісти
Квартиру на Печерських пагорбах не поділили...
показати весь коментар
22.06.2024 13:54 Відповісти
Це дрібно...
Ділять ПІД-МОСКОВНІ дачі
показати весь коментар
22.06.2024 14:07 Відповісти
цікаве кіно !
а чи не можна викласти його сюжет ?
бо не зрозуміло хто кого і в якій кількості
показати весь коментар
22.06.2024 13:55 Відповісти
Не впізнали один одного після учорашьного.
показати весь коментар
22.06.2024 13:56 Відповісти
- я сказал, это был Достоевский!
- нет, уважаемый, это был Гоголь!
- ну, сударь, я вызываю вас на дуэль!
- мерси, на рассвете!

06:00 Паф!
06:01 Украинский FPV - бух!
06:30 Похоронное отделение, застегивая мешки, - "Мы пойдём другим путём" - это цитата Ленина, пилять

Занавес
показати весь коментар
22.06.2024 13:57 Відповісти
Жодного матюка? "Нє вєрю!"
показати весь коментар
22.06.2024 14:02 Відповісти
"- ну, сударь, я вызываю вас на дуэль! - мерси, на рассвете!"
А-ха-ха. Парниша - ты в не ту дверь вошел...
Это дела давно минувших дней - преданье старины глубокой.
Достоевского признано иноганетом за "идиота"
А Украинца Гоголя признано иногантем за "ревизора"
показати весь коментар
22.06.2024 14:12 Відповісти
- Таааак, йдём дальше. Книга про ********, пять букв, третья "И". Эй, старая, слышь, не знаешь ******** на пять букв. "И" посредине?
- Ты и путин, пилять
- Ух ты, а про него уже и книгу написали...
показати весь коментар
22.06.2024 14:19 Відповісти
Четверта "и" в х?йла. Не третя.
показати весь коментар
22.06.2024 18:42 Відповісти
Все правильно крім початку:

"Не читал Бальзака? По є**лу нака!"
показати весь коментар
22.06.2024 18:42 Відповісти
Правда в тому що; "Русские сваих не брасают- русские сваих убивают."
показати весь коментар
22.06.2024 14:04 Відповісти
треба друкувати рублі великого номіналу, і скидувати з дронів в окопи. Це прискорить процес.
показати весь коментар
22.06.2024 14:06 Відповісти
Краще скидывать бухло.
показати весь коментар
22.06.2024 14:12 Відповісти
дешевле будет
показати весь коментар
22.06.2024 14:13 Відповісти
а, ну да, не подумав. Спочатку бухло, а потім рублі.
показати весь коментар
22.06.2024 14:13 Відповісти
головне інтервал правильно вгадати, а то повідрубаються, і не всигнуть один одного перестріляти.
показати весь коментар
22.06.2024 14:15 Відповісти
До рублiв не дiйде: за бухло одне-одного переб`ють. На ржуб лях можно сэкономить.
показати весь коментар
22.06.2024 14:16 Відповісти
а чого економити... Комбінат "Україна" у нас і так завантажений тільки на третину, паперу різного повно, з якістю після перших пляшок можно не заганятись...
показати весь коментар
22.06.2024 14:24 Відповісти
дрон с золотом окопы берет - Царь Филлип
показати весь коментар
22.06.2024 14:15 Відповісти
з портретом прутлєра номіналом 100 000 ржублєй. на фоні дірєвні шьмякіно
показати весь коментар
22.06.2024 14:17 Відповісти
Книжковий магазин в Росії:
- У вас есть русские народные сказки? Только Не про Ивана-дурака - а про Ивана умного!
- Отдел фентези - напротив!
показати весь коментар
23.06.2024 09:46 Відповісти
А гранатами не пробовали, говорят помогает
показати весь коментар
22.06.2024 14:25 Відповісти
Медаль За Службу Украине этому кацапу!
показати весь коментар
22.06.2024 15:11 Відповісти
Дронами треба скидати кацапні галюцегенної наркоти - щоб свої їм здавалися бандероффцамi i укропамi.
показати весь коментар
22.06.2024 15:32 Відповісти
Дай Боже вам того ж по всій вашій ******** раші!
показати весь коментар
22.06.2024 15:32 Відповісти
А кто победил?
показати весь коментар
22.06.2024 15:48 Відповісти
Не бажай білу Ладу друга свого. Подаруй йому шанс, щоб його рідні отримали її.
показати весь коментар
22.06.2024 16:59 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 19:39 Відповісти
Як варіант, треба їм іноді в окоп бутилку водки скидати з дрона. За неї точно перестрілку влаштують.
показати весь коментар
23.06.2024 12:55 Відповісти
 
 