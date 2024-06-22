Воїни 93 ОМБр ліквідували окупанта в туалеті на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Бійці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку фронту ліквідували окупанта, який в цей час був у вуличному туалеті.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
а, на болоті, це, хороми столбової дворянки!
А тут су.ка, дрон...
А воно он як...
на параші це була б кругла дірка в дощатій будці
Художник Сємьон Скрєпєцкій.
називається дали письмо.
а ще ж дали ..... Правослабіє
ідіоти-князьки, тоді.