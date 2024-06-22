УКР
Воїни 93 ОМБр ліквідували окупанта в туалеті на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Бійці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку фронту ліквідували окупанта, який в цей час був у вуличному туалеті.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники знищили дві ворожі гаубиці та станцію РЕБ окупантів. ВIДЕО

+14

22.06.2024 13:07 Відповісти
+13
Мачить в сартире!
22.06.2024 13:01 Відповісти
+13
А взимку кацапи срали і сцяли прямо в ізбє. Тому цей сморід і вонізм кацапи назвали "руцкім духом". )))

22.06.2024 13:25 Відповісти
Поїв квасолі на свою голову
22.06.2024 12:53 Відповісти
Або гороху
23.06.2024 00:33 Відповісти
22.06.2024 12:54 Відповісти
Інтелігент, бляха. Ще й двечі зачинив за собою
22.06.2024 12:57 Відповісти
То щоб гівно далеко не розлетілось. Свіжий труп, а вже з душком.
22.06.2024 17:02 Відповісти
в україні, це туалет. з унітазом та, скоріш за все, зливом.
а, на болоті, це, хороми столбової дворянки!
22.06.2024 12:58 Відповісти
На параше место ваше
22.06.2024 12:59 Відповісти
Так пахло родіной...
А тут су.ка, дрон...
22.06.2024 12:59 Відповісти
Скрєпно!
22.06.2024 13:00 Відповісти
Який культурний кацап! Був! А міг би в кущиках посрати!
22.06.2024 13:01 Відповісти
Мачить в сартире!
22.06.2024 13:01 Відповісти

22.06.2024 13:07 Відповісти
А як ***** розпинався за сортир!
А воно он як...
22.06.2024 13:09 Відповісти
Замочілі в сАртірє! Как хАтьЄл *****
22.06.2024 13:09 Відповісти
цегляний туалет, з унітазом, стоїть після двох ударів

на параші це була б кругла дірка в дощатій будці
22.06.2024 13:19 Відповісти
Вершина кацапської цивілізації. Навіть сральнік є.
Художник Сємьон Скрєпєцкій.

22.06.2024 13:44 Відповісти
В кацапських ****** ще 130 років тому практично ніде не було навіть звичайного дворового туалета з діркою в підлозі. Скріншот з книги А.И. Шингарев "Вымирающая деревня" (1901)

22.06.2024 13:19 Відповісти
А взимку кацапи срали і сцяли прямо в ізбє. Тому цей сморід і вонізм кацапи назвали "руцкім духом". )))

22.06.2024 13:25 Відповісти
тьху
називається дали письмо.
а ще ж дали ..... Правослабіє
ідіоти-князьки, тоді.
22.06.2024 13:34 Відповісти
оце і є наша різниця між народами
22.06.2024 14:42 Відповісти
Доктор Йозеф Геббельс в оцінці кацапського набріду не помилявся.
22.06.2024 14:48 Відповісти
Орк мабуть всрався.
22.06.2024 13:21 Відповісти
22.06.2024 13:23 Відповісти
Ну ось обкаканий попав на концерт до кобздуна.
22.06.2024 13:23 Відповісти
Де з"явився на світ - там і відійшов в інший ...
22.06.2024 13:30 Відповісти
А нечего ходить в гендернонейтральный сортир! Не скрепно. 🤣
22.06.2024 13:50 Відповісти
Просто вылечили запор. Однозначно.
22.06.2024 13:52 Відповісти
Замочили в сортирі)))
22.06.2024 13:57 Відповісти
Жил в говне, в говне и подох...
22.06.2024 14:16 Відповісти
Выполнял заветы Ху...ла, ещё и двойная польза, два вида удобрения
22.06.2024 14:34 Відповісти
Смыл все нечистоты керосином
22.06.2024 15:09 Відповісти
Она утонула
22.06.2024 16:55 Відповісти
І покакав,і по пісяв!
22.06.2024 18:31 Відповісти
Просто потрібно щильніше дверцята закривати ...
22.06.2024 19:18 Відповісти
кацап родился в говмне и вмер в гомне ....
22.06.2024 19:29 Відповісти
 
 