Воїни 93 ОМБр ліквідували окупанта в туалеті на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Бійці 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку фронту ліквідували окупанта, який в цей час був у вуличному туалеті.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники знищили дві ворожі гаубиці та станцію РЕБ окупантів. ВIДЕО