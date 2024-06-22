РУС
Воины 93-й ОМБр ликвидировали оккупанта в туалете на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" на Бахмутском направлении фронта ликвидировали оккупанта, который в это время был в уличном туалете.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Оккупант пытается уничтожить дрон из автомата, но потом сам застреливается. ВИДЕО

армия РФ (20331) ликвидация (3971) 93 отдельная механизированная бригада (306)
+14

22.06.2024 13:07
+13
Мачить в сартире!
22.06.2024 13:01
+13
А взимку кацапи срали і сцяли прямо в ізбє. Тому цей сморід і вонізм кацапи назвали "руцкім духом". )))

22.06.2024 13:25
Поїв квасолі на свою голову
22.06.2024 12:53
Або гороху
23.06.2024 00:33
22.06.2024 12:54
Інтелігент, бляха. Ще й двечі зачинив за собою
22.06.2024 12:57
То щоб гівно далеко не розлетілось. Свіжий труп, а вже з душком.
22.06.2024 17:02
в україні, це туалет. з унітазом та, скоріш за все, зливом.
а, на болоті, це, хороми столбової дворянки!
22.06.2024 12:58
На параше место ваше
22.06.2024 12:59
Так пахло родіной...
А тут су.ка, дрон...
22.06.2024 12:59
Скрєпно!
22.06.2024 13:00
Який культурний кацап! Був! А міг би в кущиках посрати!
22.06.2024 13:01 Ответить
Мачить в сартире!
22.06.2024 13:01

22.06.2024 13:07
А як ***** розпинався за сортир!
А воно он як...
22.06.2024 13:09
Замочілі в сАртірє! Как хАтьЄл *****
22.06.2024 13:09
цегляний туалет, з унітазом, стоїть після двох ударів

на параші це була б кругла дірка в дощатій будці
22.06.2024 13:19
Вершина кацапської цивілізації. Навіть сральнік є.
Художник Сємьон Скрєпєцкій.

22.06.2024 13:44
В кацапських ****** ще 130 років тому практично ніде не було навіть звичайного дворового туалета з діркою в підлозі. Скріншот з книги А.И. Шингарев "Вымирающая деревня" (1901)

22.06.2024 13:19
А взимку кацапи срали і сцяли прямо в ізбє. Тому цей сморід і вонізм кацапи назвали "руцкім духом". )))

22.06.2024 13:25
тьху
називається дали письмо.
а ще ж дали ..... Правослабіє
ідіоти-князьки, тоді.
22.06.2024 13:34
оце і є наша різниця між народами
22.06.2024 14:42
Доктор Йозеф Геббельс в оцінці кацапського набріду не помилявся.
22.06.2024 14:48
Орк мабуть всрався.
22.06.2024 13:21
22.06.2024 13:23
Ну ось обкаканий попав на концерт до кобздуна.
22.06.2024 13:23
Де з"явився на світ - там і відійшов в інший ...
22.06.2024 13:30
А нечего ходить в гендернонейтральный сортир! Не скрепно. 🤣
22.06.2024 13:50
Просто вылечили запор. Однозначно.
22.06.2024 13:52
Замочили в сортирі)))
22.06.2024 13:57
Жил в говне, в говне и подох...
22.06.2024 14:16
Выполнял заветы Ху...ла, ещё и двойная польза, два вида удобрения
22.06.2024 14:34
Смыл все нечистоты керосином
22.06.2024 15:09
Она утонула
22.06.2024 16:55
І покакав,і по пісяв!
22.06.2024 18:31
Просто потрібно щильніше дверцята закривати ...
22.06.2024 19:18
кацап родился в говмне и вмер в гомне ....
22.06.2024 19:29
 
 