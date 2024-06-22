Воины 93-й ОМБр ликвидировали оккупанта в туалете на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" на Бахмутском направлении фронта ликвидировали оккупанта, который в это время был в уличном туалете.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

