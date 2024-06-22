Воины 93-й ОМБр ликвидировали оккупанта в туалете на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" на Бахмутском направлении фронта ликвидировали оккупанта, который в это время был в уличном туалете.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
а, на болоті, це, хороми столбової дворянки!
А тут су.ка, дрон...
А воно он як...
на параші це була б кругла дірка в дощатій будці
Художник Сємьон Скрєпєцкій.
називається дали письмо.
а ще ж дали ..... Правослабіє
ідіоти-князьки, тоді.