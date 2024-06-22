Прикордонники знищили дві ворожі гаубиці та станцію РЕБ окупантів. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку прикордонники-артилеристи пострілами зі 105-мм американської гаубиці М101 знищили російську станцію РЕБ. А ударні дрони комендатури "Фенікс" розібрали на металобрухт дві ворожі 122-мм гаубиці Д-30 окупантів.

Про це передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.

