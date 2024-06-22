УКР
Прикордонники знищили дві ворожі гаубиці та станцію РЕБ окупантів. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку прикордонники-артилеристи пострілами зі 105-мм американської гаубиці М101 знищили російську станцію РЕБ. А ударні дрони комендатури "Фенікс" розібрали на металобрухт дві ворожі 122-мм гаубиці Д-30 окупантів.

Про це передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.

дякуюємо за службу!!
22.06.2024 10:39 Відповісти
Ви наша гордість і надія. Дякуємо.
22.06.2024 10:42 Відповісти
Пограничники здорового человека ✌😻👍👶
22.06.2024 10:40 Відповісти
Дадайте ще стадо окупантів. Пліз !!!!
22.06.2024 11:37 Відповісти
Раритет времен 2-й мировой все еще справляется.
22.06.2024 13:22 Відповісти
 
 