Десантники 79-ї ОДШБр дроном знищили російський ЗРК "Оса". ВIДЕО

Пілоти ударних дронів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили ворожий ЗРК "Оса".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Десантно-штурмових військ, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти серед білого дня розгорнули зенітно-ракетний комплекс "Оса", бо побачили у небі український дрон. Але це полювання раптово обірвав оператор FPV-дрона 79-ки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Миколаївські десантники зупинили російську колону та відбили ворожий штурм в районі Новомихайлівки. ВIДЕО

Поки кацапи розгортали, їх вже завернули на концерт.
21.06.2024 23:23 Відповісти
Оса таки знищила дрона.🙃
21.06.2024 23:28 Відповісти
Не факт
22.06.2024 01:21 Відповісти
Знищила, собою ))
22.06.2024 08:31 Відповісти
Стрільнуло, падло... 79-ій і надалі Вдачі!!!
22.06.2024 01:22 Відповісти
І не скажуть що "ударили подло - в негатовую к бою установку"
22.06.2024 04:23 Відповісти
 
 