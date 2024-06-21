Десантники 79-ї ОДШБр дроном знищили російський ЗРК "Оса". ВIДЕО
Пілоти ударних дронів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили ворожий ЗРК "Оса".
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Десантно-штурмових військ, інформує Цензор.НЕТ.
Окупанти серед білого дня розгорнули зенітно-ракетний комплекс "Оса", бо побачили у небі український дрон. Але це полювання раптово обірвав оператор FPV-дрона 79-ки.
