Десантники 79-й ОДШБр дроном уничтожили российский ЗРК "Оса". ВИДЕО
Пилоты ударных дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили вражеский ЗРК "Оса".
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Десантно-штурмовых войск, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупанты среди белого дня развернули зенитно-ракетный комплекс "Оса", потому что увидели в небе украинский дрон. Но эту охоту внезапно оборвал оператор FPV-дрона 79-ки.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Trevo Trow
показать весь комментарий21.06.2024 23:23 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Mnm Pip
показать весь комментарий21.06.2024 23:28 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий22.06.2024 01:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Qq Qqq #455433
показать весь комментарий22.06.2024 08:31 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
✘
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий22.06.2024 01:22 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий22.06.2024 04:23 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль