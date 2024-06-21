РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11799 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 112 7

Десантники 79-й ОДШБр дроном уничтожили российский ЗРК "Оса". ВИДЕО

Пилоты ударных дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили вражеский ЗРК "Оса".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Десантно-штурмовых войск, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты среди белого дня развернули зенитно-ракетный комплекс "Оса", потому что увидели в небе украинский дрон. Но эту охоту внезапно оборвал оператор FPV-дрона 79-ки.

Смотрите также: Николаевские десантники остановили российскую колонну и отразили вражеский штурм в районе Новомихайловки. ВИДЕО

Автор: 

79 отдельная десантно-штурмовая бригада (200) дроны (4442)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки кацапи розгортали, їх вже завернули на концерт.
показать весь комментарий
21.06.2024 23:23 Ответить
Оса таки знищила дрона.🙃
показать весь комментарий
21.06.2024 23:28 Ответить
Не факт
показать весь комментарий
22.06.2024 01:21 Ответить
Знищила, собою ))
показать весь комментарий
22.06.2024 08:31 Ответить
Стрільнуло, падло... 79-ій і надалі Вдачі!!!
показать весь комментарий
22.06.2024 01:22 Ответить
І не скажуть що "ударили подло - в негатовую к бою установку"
показать весь комментарий
22.06.2024 04:23 Ответить
 
 