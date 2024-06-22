РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11702 посетителя онлайн
Новости Видео Война
4 538 5

Пограничники уничтожили две вражеские гаубицы и станцию ​​РЭБ оккупантов. ВИДЕО

На Бахмутском направлении пограничники-артиллеристы выстрелами из 105-мм американской гаубицы М101 уничтожили российскую станцию РЭБ. А ударные дроны комендатуры "Феникс" разобрали на металлолом две вражеские 122-мм гаубицы Д-30 оккупантов.

Об этом передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

Смотрите также: Пограничники обнаружили позиции россиян на Запорожском направлении и уничтожили их. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6761) уничтожение (7685)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дякуюємо за службу!!
показать весь комментарий
22.06.2024 10:39 Ответить
Ви наша гордість і надія. Дякуємо.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:42 Ответить
Пограничники здорового человека ✌😻👍👶
показать весь комментарий
22.06.2024 10:40 Ответить
Дадайте ще стадо окупантів. Пліз !!!!
показать весь комментарий
22.06.2024 11:37 Ответить
Раритет времен 2-й мировой все еще справляется.
показать весь комментарий
22.06.2024 13:22 Ответить
 
 