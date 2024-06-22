Пограничники уничтожили две вражеские гаубицы и станцию РЭБ оккупантов. ВИДЕО
На Бахмутском направлении пограничники-артиллеристы выстрелами из 105-мм американской гаубицы М101 уничтожили российскую станцию РЭБ. А ударные дроны комендатуры "Феникс" разобрали на металлолом две вражеские 122-мм гаубицы Д-30 оккупантов.
Об этом передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.
