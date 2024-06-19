Пограничники обнаружили позиции россиян на Запорожском направлении и уничтожили их. ВИДЕО
FPV-дронами пограничники уничтожили три вражеские позиции вместе с несколькими захватчиками на Запорожском направлении.
Об этом передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.
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discovery
показать весь комментарий19.06.2024 16:50 Ответить Мне нравится 5
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий19.06.2024 17:27 Ответить Мне нравится 2
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