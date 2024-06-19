Пограничники обнаружили позиции россиян на Запорожском направлении и уничтожили их. ВИДЕО

FPV-дронами пограничники уничтожили три вражеские позиции вместе с несколькими захватчиками на Запорожском направлении.

Об этом передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Госпогранслужбу.

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