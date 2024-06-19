УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9359 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 735 2

Прикордонники виявили позиції росіян на Запорізькому напрямку та знищили їх. ВIДЕО

FPV-дронами прикордонники знищили три ворожі позиції разом з кількома загарбниками на Запорізькому напрямку.

Про це передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.

Дивіться: Окупанти "граються" у хованки з українськими дронами, бігаючи та повзаючи між трьома своїми бронемашинами. ВIДЕО 18+

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6323) знищення (7987) Запорізька область (3961)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
самісінько в кацапську хатку...!
показати весь коментар
19.06.2024 16:50 Відповісти
РЕБу багато... Вдачі прикордонникам!
показати весь коментар
19.06.2024 17:27 Відповісти
 
 