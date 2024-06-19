УКР
Окупанти "граються" у хованки з українськими дронами, бігаючи та повзаючи між трьома своїми бронемашинами. ВIДЕО 18+

Оператори дронів із підрозділу Shadow підпалили щонайменше дві бронемашини та ліквідували групу ворожих піхотинців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що після перших атак на колону із трьох російських МТЛБ, окупанти почали розбігатися та розповзатися по полю. Однак, їх спроби врятуватися були марними. У кінці запису видно, що тіло одного із загарбників згоріло у вогні.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

я розумію,. релігія, все таке.
але ж, нафіга воно треба, люциферу, таке щастя, як кацап?
показати весь коментар
19.06.2024 19:12 Відповісти
Гра називається - хто не заховався я не виноватиии
показати весь коментар
19.06.2024 16:21 Відповісти
Музика ретро, орки плазують і вмирають. Що може бути краще на цьому світі.
показати весь коментар
19.06.2024 16:47 Відповісти
Гарно працюють наші воїни. Заставляють ванюшок займатися спортом. Убщєукрєпляющєй гімнастікой.
Помста, помста за те, як знущаються з наших полонених.
показати весь коментар
19.06.2024 16:55 Відповісти
Мені сподобався цей "балет". Подякував "хореографам" соточкою.
показати весь коментар
19.06.2024 17:02 Відповісти
Гарна робота Захисників України! Катюзі, по заслузі!
Слава Україні
показати весь коментар
19.06.2024 17:02 Відповісти
Дрыщи попутали берега отдыха ...
показати весь коментар
19.06.2024 17:14 Відповісти
Игры БРИКС
показати весь коментар
19.06.2024 17:24 Відповісти
От немає в Україні боліт
Бо інакше б вони показали
російське бойове мистецтво
сидіти в болоті з тростинкою в зубах,
як папа путіна, яким
цей виродок гордиться
показати весь коментар
19.06.2024 17:28 Відповісти
Ти шо здурів? А як би так в око ???
показати весь коментар
19.06.2024 17:29 Відповісти
Браво оператору , звукооператору , режисеру і всім виконавцям .
показати весь коментар
19.06.2024 17:36 Відповісти
Лади нє будєть, даказатєльства сгарєлі..
показати весь коментар
19.06.2024 17:59 Відповісти
А мені сподобався той що у білій пов'язці що хрестився...мабуть самурай чи камікадзе...але чому він не зробив сеппуку ?
показати весь коментар
19.06.2024 18:12 Відповісти
Смерть кацапам!
показати весь коментар
19.06.2024 18:51 Відповісти
 
 