Окупанти "граються" у хованки з українськими дронами, бігаючи та повзаючи між трьома своїми бронемашинами. ВIДЕО 18+
Оператори дронів із підрозділу Shadow підпалили щонайменше дві бронемашини та ліквідували групу ворожих піхотинців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що після перших атак на колону із трьох російських МТЛБ, окупанти почали розбігатися та розповзатися по полю. Однак, їх спроби врятуватися були марними. У кінці запису видно, що тіло одного із загарбників згоріло у вогні.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
