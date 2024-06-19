Окупанти "граються" у хованки з українськими дронами, бігаючи та повзаючи між трьома своїми бронемашинами. ВIДЕО 18+

Оператори дронів із підрозділу Shadow підпалили щонайменше дві бронемашини та ліквідували групу ворожих піхотинців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що після перших атак на колону із трьох російських МТЛБ, окупанти почали розбігатися та розповзатися по полю. Однак, їх спроби врятуватися були марними. У кінці запису видно, що тіло одного із загарбників згоріло у вогні.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

