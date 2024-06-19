Воїни ЗСУ заблокували у Вовчанську десятки російських окупантів, але не сотні, - ОТУВ "Харків"

У Вовчанську на певній ділянці забудови заблоковані десятки російських загарбників, але не сотні, як про це раніше писало видання Forbes.

Про це заявив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Я хотів би зазначити, що насамперед росіяни не оперують такими масами особового складу, як зазначалося у цьому повідомленні. Тобто 400 осіб – такого факту підтвердити неможливо, бо його не існує… Що стосується моменту блокування певного російського підрозділу в межах забудови міста Вовчанськ, то такий факт є. Але йдеться не про сотні, а про десятки окупантів, які зараз заблоковані на певній ділянці міської забудови", - наголосив речник.

Він зауважив, що ОТУВ "Харків" відповідально ставиться до коментування обстановки на лінії бойового зіткнення, тому нічого не коментує у режимі реального часу або в короткостроковій перспективі, бо від цього залежить збереження життів українських захисників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія планує перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

Нагадаємо, 15 червня видання Forbes повідомило, що російські окупанти продовжують перебувати в оточенні на Вовчанському хімічному заводі через щільні обстріли українськими плануючими бомбами.

Видання писало, що ЗСУ оточили групу до 400 російських військовослужбовців і захопили десятки російських солдатів у полон,

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці поповнили обмінний фонд під Вовчанськом. ВIДЕО