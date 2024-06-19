Воїни ЗСУ заблокували у Вовчанську десятки російських окупантів, але не сотні, - ОТУВ "Харків"
У Вовчанську на певній ділянці забудови заблоковані десятки російських загарбників, але не сотні, як про це раніше писало видання Forbes.
Про це заявив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
Я хотів би зазначити, що насамперед росіяни не оперують такими масами особового складу, як зазначалося у цьому повідомленні. Тобто 400 осіб – такого факту підтвердити неможливо, бо його не існує… Що стосується моменту блокування певного російського підрозділу в межах забудови міста Вовчанськ, то такий факт є. Але йдеться не про сотні, а про десятки окупантів, які зараз заблоковані на певній ділянці міської забудови", - наголосив речник.
Він зауважив, що ОТУВ "Харків" відповідально ставиться до коментування обстановки на лінії бойового зіткнення, тому нічого не коментує у режимі реального часу або в короткостроковій перспективі, бо від цього залежить збереження життів українських захисників.
Нагадаємо, 15 червня видання Forbes повідомило, що російські окупанти продовжують перебувати в оточенні на Вовчанському хімічному заводі через щільні обстріли українськими плануючими бомбами.
Видання писало, що ЗСУ оточили групу до 400 російських військовослужбовців і захопили десятки російських солдатів у полон,
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зе-типілам ДУЖЕ ПОТРІБНА ""гучна перемога".
Слава ЗСУ!!!
Відосіками можливо задурити голову ЛОХторату, але неможливо перемогти Рашку.
ВСІЙ Україні потрібна РЕАЛЬНА ПЕРЕМОГА перемога над Гаазьким педофілом владіміром путіним
Слава ЗСУ!!!
Але, тоді ти Форбсу НЕ ВІРИВ.
Заблокували - десятки, зажмурили - сотні....
But a swift Ukrainian attack, apparently along the north-south Soborna street just west of the chemical plant, reportedly cut off the 400 Russians https://cdsdailybrief.substack.com/p/russias-war-on-ukraine-170624?utm_source=substack&publication_id=1598923&post_id=145730436&utm_medium=email&utm_content=share&utm_campaign=email-share&triggerShare=true&isFreemail=true&r=7jgcu&triedRedirect=true sheltering in the plant .
Але якщо перейти за посиланням, яке Форбс подає немов би то як підтвердження - нема ніде числа "400", а про завод сказано тільки коротеньке
"Russian forces attacked in the areas of Hlyboke, Vovchansk, and Tykhe, holding positions in the northwestern part of the aggregate producing plant"
Також нічого нема про "cut". Точніше один раз згадується, але там йдеться про наміри русні перерізати дорогу Покровськ-Костянтинівка в районі між Маліновкою і Новою Полтавкою.
Висновок: Форбс незрозуміло де взяв "400 Russians".