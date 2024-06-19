УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9050 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 394 26

Воїни ЗСУ заблокували у Вовчанську десятки російських окупантів, але не сотні, - ОТУВ "Харків"

ОТУВ Харків розповіло про оточення окупантів у Вовчанську

У Вовчанську на певній ділянці забудови заблоковані десятки російських загарбників, але не сотні, як про це раніше писало видання Forbes.

Про це заявив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Я хотів би зазначити, що насамперед росіяни не оперують такими масами особового складу, як зазначалося у цьому повідомленні. Тобто 400 осіб – такого факту підтвердити неможливо, бо його не існує… Що стосується моменту блокування певного російського підрозділу в межах забудови міста Вовчанськ, то такий факт є. Але йдеться не про сотні, а про десятки окупантів, які зараз заблоковані на певній ділянці міської забудови", - наголосив речник.

Він зауважив, що ОТУВ "Харків" відповідально ставиться до коментування обстановки на лінії бойового зіткнення, тому нічого не коментує у режимі реального часу або в короткостроковій перспективі, бо від цього залежить збереження життів українських захисників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія планує перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

Нагадаємо, 15 червня видання Forbes повідомило, що російські окупанти продовжують перебувати в оточенні на Вовчанському хімічному заводі через щільні обстріли українськими плануючими бомбами.

Видання писало, що ЗСУ оточили групу до 400 російських військовослужбовців і захопили десятки російських солдатів у полон,

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці поповнили обмінний фонд під Вовчанськом. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18469) Харківщина (6054) Вовчанськ (460)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Я не проти, якщо там було заблоковано сотні, але якимось чином в живих станом на зараз залишилось десятки.
показати весь коментар
19.06.2024 15:13 Відповісти
+14
Зе-типіли кричать, що там оточили мінімум 500 рашистів (а може й 2000), а всі хто з цим не згоден - рашистскьй шпигун, що розповсюджує рашистське ІПСО.
Зе-типілам ДУЖЕ ПОТРІБНА ""гучна перемога".
показати весь коментар
19.06.2024 15:21 Відповісти
+14
Україні потрібна РЕАЛЬНА ПЕРЕМОГА, а не ВИСТАВА БЛАЗНЯ!
Відосіками можливо задурити голову ЛОХторату, але неможливо перемогти Рашку.
показати весь коментар
19.06.2024 15:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я не проти, якщо там було заблоковано сотні, але якимось чином в живих станом на зараз залишилось десятки.
показати весь коментар
19.06.2024 15:13 Відповісти
Приєднуюсь, кацап має бути дохлим
показати весь коментар
19.06.2024 16:22 Відповісти
Мабуть , що сотні кацапів , які там були вже потікали , мать їх так.....😡
показати весь коментар
19.06.2024 15:19 Відповісти
Решта просто вже мертві.
показати весь коментар
19.06.2024 15:50 Відповісти
Зе-типіли кричать, що там оточили мінімум 500 рашистів (а може й 2000), а всі хто з цим не згоден - рашистскьй шпигун, що розповсюджує рашистське ІПСО.
Зе-типілам ДУЖЕ ПОТРІБНА ""гучна перемога".
показати весь коментар
19.06.2024 15:21 Відповісти
ВСІЙ Україні потрібна ГУЧНА перемога над Гаазьким педофілом владіміром путіним
Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
19.06.2024 15:33 Відповісти
Україні потрібна РЕАЛЬНА ПЕРЕМОГА, а не ВИСТАВА БЛАЗНЯ!
Відосіками можливо задурити голову ЛОХторату, але неможливо перемогти Рашку.
показати весь коментар
19.06.2024 15:37 Відповісти
Спалився кацап
показати весь коментар
19.06.2024 16:04 Відповісти
Спалився зе-типіл
показати весь коментар
19.06.2024 16:05 Відповісти
Тут зазвичай у звʼязках з телемарафоном і зеленню якраз речників і звинувачують, ти заплутався)
показати весь коментар
19.06.2024 16:17 Відповісти
Я ж про це і пишу:
ВСІЙ Україні потрібна РЕАЛЬНА ПЕРЕМОГА перемога над Гаазьким педофілом владіміром путіним
Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
20.06.2024 12:33 Відповісти
Про це Форбс написав, до чого тут зе-терпіли ?
показати весь коментар
19.06.2024 15:56 Відповісти
Ну, Форбс і про офшори Зеленського писав.
Але, тоді ти Форбсу НЕ ВІРИВ.
показати весь коментар
19.06.2024 16:03 Відповісти
Форбси вони різні бувають. Форбс Україна, це взагалі чмоня курченко.
показати весь коментар
19.06.2024 16:16 Відповісти
Все вірно!
Заблокували - десятки, зажмурили - сотні....
показати весь коментар
19.06.2024 15:22 Відповісти
👌
показати весь коментар
19.06.2024 15:24 Відповісти
В одному з монастерів зробили двері в їдальню завширшки 27 см. Голова проходить, а вже барило ні. Доводиться худнути, щоб поснідати. Таку практику треба і для російських полонених проводити
показати весь коментар
19.06.2024 15:40 Відповісти
Вони мають працювати за жрачку на шкідливих виробництвах там де висока оплата праці, а працювати ніхто не хоче....Наприклад перегортання уранової руди на ковейері після прожарки...годувати білковмістними продуктами...горохом, бобами...хай працюють
показати весь коментар
19.06.2024 15:56 Відповісти
Десятки теж непогано
показати весь коментар
19.06.2024 15:52 Відповісти
Ці закордонні видання як глухий: що не дочують, то придумують!!
показати весь коментар
19.06.2024 16:06 Відповісти
Были демоны, но они самоликвидировались (с)
показати весь коментар
19.06.2024 16:11 Відповісти
Я Forbes больше верю
показати весь коментар
19.06.2024 16:17 Відповісти
В оригіналі Форбс якось незрозуміло пише:

But a swift Ukrainian attack, apparently along the north-south Soborna street just west of the chemical plant, reportedly cut off the 400 Russians https://cdsdailybrief.substack.com/p/russias-war-on-ukraine-170624?utm_source=substack&publication_id=1598923&post_id=145730436&utm_medium=email&utm_content=share&utm_campaign=email-share&triggerShare=true&isFreemail=true&r=7jgcu&triedRedirect=true sheltering in the plant .

Але якщо перейти за посиланням, яке Форбс подає немов би то як підтвердження - нема ніде числа "400", а про завод сказано тільки коротеньке

"Russian forces attacked in the areas of Hlyboke, Vovchansk, and Tykhe, holding positions in the northwestern part of the aggregate producing plant"

Також нічого нема про "cut". Точніше один раз згадується, але там йдеться про наміри русні перерізати дорогу Покровськ-Костянтинівка в районі між Маліновкою і Новою Полтавкою.

Висновок: Форбс незрозуміло де взяв "400 Russians".
показати весь коментар
19.06.2024 16:31 Відповісти
Може, там спочатку були сотні, але зараз залишилось кілька десятків - хто в полоні, хто на концерті у Йосипа Давидовича? Хай такі помилки залишаться.
показати весь коментар
19.06.2024 16:35 Відповісти
сотні, десятки, десятки сотень, какаяразніца?
показати весь коментар
19.06.2024 16:56 Відповісти
Нещодавно писали шо сотні. Куди ділись? І це казали військові.
показати весь коментар
19.06.2024 19:10 Відповісти
 
 