Воины ВСУ заблокировали в Волчанске десятки российских оккупантов, но не сотни, - ОТГВ "Харьков"
В Волчанске на определенном участке застройки заблокированы десятки российских захватчиков, но не сотни, как об этом ранее писало издание Forbes.
Об этом заявил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
Я хотел бы отметить, что прежде всего россияне не оперируют такими массами личного состава, как отмечалось в этом сообщении. То есть 400 человек - такой факт подтвердить невозможно, потому что его не существует... Что касается момента блокирования определенного российского подразделения в пределах застройки города Волчанск, то такой факт есть. Но речь идет не о сотнях, а о десятках оккупантов, которые сейчас заблокированы на определенном участке городской застройки", - подчеркнул спикер.
Он отметил, что ОТГВ "Харьков" ответственно относится к комментированию обстановки на линии боевого соприкосновения, поэтому ничего не комментирует в режиме реального времени или в краткосрочной перспективе, потому что от этого зависит сохранение жизней украинских защитников.
Напомним, 15 июня издание Forbes сообщило, что российские оккупанты продолжают находиться в окружении на Волчанском химическом заводе из-за плотных обстрелов украинскими планирующими бомбами.
Издание писало, что ВСУ окружили группу до 400 российских военнослужащих и захватили десятки российских солдат в плен.
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Слава ЗСУ!!!
Відосіками можливо задурити голову ЛОХторату, але неможливо перемогти Рашку.
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Слава ЗСУ!!!
Але, тоді ти Форбсу НЕ ВІРИВ.
Заблокували - десятки, зажмурили - сотні....
But a swift Ukrainian attack, apparently along the north-south Soborna street just west of the chemical plant, reportedly cut off the 400 Russians https://cdsdailybrief.substack.com/p/russias-war-on-ukraine-170624?utm_source=substack&publication_id=1598923&post_id=145730436&utm_medium=email&utm_content=share&utm_campaign=email-share&triggerShare=true&isFreemail=true&r=7jgcu&triedRedirect=true sheltering in the plant .
Але якщо перейти за посиланням, яке Форбс подає немов би то як підтвердження - нема ніде числа "400", а про завод сказано тільки коротеньке
"Russian forces attacked in the areas of Hlyboke, Vovchansk, and Tykhe, holding positions in the northwestern part of the aggregate producing plant"
Також нічого нема про "cut". Точніше один раз згадується, але там йдеться про наміри русні перерізати дорогу Покровськ-Костянтинівка в районі між Маліновкою і Новою Полтавкою.
Висновок: Форбс незрозуміло де взяв "400 Russians".