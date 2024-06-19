Воины ВСУ заблокировали в Волчанске десятки российских оккупантов, но не сотни, - ОТГВ "Харьков"

В Волчанске на определенном участке застройки заблокированы десятки российских захватчиков, но не сотни, как об этом ранее писало издание Forbes.

Об этом заявил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Я хотел бы отметить, что прежде всего россияне не оперируют такими массами личного состава, как отмечалось в этом сообщении. То есть 400 человек - такой факт подтвердить невозможно, потому что его не существует... Что касается момента блокирования определенного российского подразделения в пределах застройки города Волчанск, то такой факт есть. Но речь идет не о сотнях, а о десятках оккупантов, которые сейчас заблокированы на определенном участке городской застройки", - подчеркнул спикер.

Он отметил, что ОТГВ "Харьков" ответственно относится к комментированию обстановки на линии боевого соприкосновения, поэтому ничего не комментирует в режиме реального времени или в краткосрочной перспективе, потому что от этого зависит сохранение жизней украинских защитников.

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Напомним, 15 июня издание Forbes сообщило, что российские оккупанты продолжают находиться в окружении на Волчанском химическом заводе из-за плотных обстрелов украинскими планирующими бомбами.

Издание писало, что ВСУ окружили группу до 400 российских военнослужащих и захватили десятки российских солдат в плен.

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