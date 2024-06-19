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Новости Война
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Воины ВСУ заблокировали в Волчанске десятки российских оккупантов, но не сотни, - ОТГВ "Харьков"

ОТУВ Харків розповіло про оточення окупантів у Вовчанську

В Волчанске на определенном участке застройки заблокированы десятки российских захватчиков, но не сотни, как об этом ранее писало издание Forbes.

Об этом заявил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Я хотел бы отметить, что прежде всего россияне не оперируют такими массами личного состава, как отмечалось в этом сообщении. То есть 400 человек - такой факт подтвердить невозможно, потому что его не существует... Что касается момента блокирования определенного российского подразделения в пределах застройки города Волчанск, то такой факт есть. Но речь идет не о сотнях, а о десятках оккупантов, которые сейчас заблокированы на определенном участке городской застройки", - подчеркнул спикер.

Он отметил, что ОТГВ "Харьков" ответственно относится к комментированию обстановки на линии боевого соприкосновения, поэтому ничего не комментирует в режиме реального времени или в краткосрочной перспективе, потому что от этого зависит сохранение жизней украинских защитников.

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Напомним, 15 июня издание Forbes сообщило, что российские оккупанты продолжают находиться в окружении на Волчанском химическом заводе из-за плотных обстрелов украинскими планирующими бомбами.

Издание писало, что ВСУ окружили группу до 400 российских военнослужащих и захватили десятки российских солдат в плен.

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Автор: 

армия РФ (19403) Харьковщина (5577) Волчанск (395)


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Топ комментарии
+22
Я не проти, якщо там було заблоковано сотні, але якимось чином в живих станом на зараз залишилось десятки.
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19.06.2024 15:13
+14
Зе-типіли кричать, що там оточили мінімум 500 рашистів (а може й 2000), а всі хто з цим не згоден - рашистскьй шпигун, що розповсюджує рашистське ІПСО.
Зе-типілам ДУЖЕ ПОТРІБНА ""гучна перемога".
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19.06.2024 15:21
+14
Україні потрібна РЕАЛЬНА ПЕРЕМОГА, а не ВИСТАВА БЛАЗНЯ!
Відосіками можливо задурити голову ЛОХторату, але неможливо перемогти Рашку.
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19.06.2024 15:37
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Правила форума Совет форумчан
Я не проти, якщо там було заблоковано сотні, але якимось чином в живих станом на зараз залишилось десятки.
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19.06.2024 15:13 Ответить
Приєднуюсь, кацап має бути дохлим
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19.06.2024 16:22 Ответить
Мабуть , що сотні кацапів , які там були вже потікали , мать їх так.....😡
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19.06.2024 15:19 Ответить
Решта просто вже мертві.
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19.06.2024 15:50 Ответить
Зе-типіли кричать, що там оточили мінімум 500 рашистів (а може й 2000), а всі хто з цим не згоден - рашистскьй шпигун, що розповсюджує рашистське ІПСО.
Зе-типілам ДУЖЕ ПОТРІБНА ""гучна перемога".
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19.06.2024 15:21 Ответить
ВСІЙ Україні потрібна ГУЧНА перемога над Гаазьким педофілом владіміром путіним
Слава ЗСУ!!!
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19.06.2024 15:33 Ответить
Україні потрібна РЕАЛЬНА ПЕРЕМОГА, а не ВИСТАВА БЛАЗНЯ!
Відосіками можливо задурити голову ЛОХторату, але неможливо перемогти Рашку.
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19.06.2024 15:37 Ответить
Спалився кацап
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19.06.2024 16:04 Ответить
Спалився зе-типіл
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19.06.2024 16:05 Ответить
Тут зазвичай у звʼязках з телемарафоном і зеленню якраз речників і звинувачують, ти заплутався)
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19.06.2024 16:17 Ответить
Я ж про це і пишу:
ВСІЙ Україні потрібна РЕАЛЬНА ПЕРЕМОГА перемога над Гаазьким педофілом владіміром путіним
Слава ЗСУ!!!
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20.06.2024 12:33 Ответить
Про це Форбс написав, до чого тут зе-терпіли ?
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19.06.2024 15:56 Ответить
Ну, Форбс і про офшори Зеленського писав.
Але, тоді ти Форбсу НЕ ВІРИВ.
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19.06.2024 16:03 Ответить
Форбси вони різні бувають. Форбс Україна, це взагалі чмоня курченко.
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19.06.2024 16:16 Ответить
Все вірно!
Заблокували - десятки, зажмурили - сотні....
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19.06.2024 15:22 Ответить
👌
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19.06.2024 15:24 Ответить
В одному з монастерів зробили двері в їдальню завширшки 27 см. Голова проходить, а вже барило ні. Доводиться худнути, щоб поснідати. Таку практику треба і для російських полонених проводити
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19.06.2024 15:40 Ответить
Вони мають працювати за жрачку на шкідливих виробництвах там де висока оплата праці, а працювати ніхто не хоче....Наприклад перегортання уранової руди на ковейері після прожарки...годувати білковмістними продуктами...горохом, бобами...хай працюють
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19.06.2024 15:56 Ответить
Десятки теж непогано
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19.06.2024 15:52 Ответить
Ці закордонні видання як глухий: що не дочують, то придумують!!
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19.06.2024 16:06 Ответить
Были демоны, но они самоликвидировались (с)
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19.06.2024 16:11 Ответить
Я Forbes больше верю
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19.06.2024 16:17 Ответить
В оригіналі Форбс якось незрозуміло пише:

But a swift Ukrainian attack, apparently along the north-south Soborna street just west of the chemical plant, reportedly cut off the 400 Russians https://cdsdailybrief.substack.com/p/russias-war-on-ukraine-170624?utm_source=substack&publication_id=1598923&post_id=145730436&utm_medium=email&utm_content=share&utm_campaign=email-share&triggerShare=true&isFreemail=true&r=7jgcu&triedRedirect=true sheltering in the plant .

Але якщо перейти за посиланням, яке Форбс подає немов би то як підтвердження - нема ніде числа "400", а про завод сказано тільки коротеньке

"Russian forces attacked in the areas of Hlyboke, Vovchansk, and Tykhe, holding positions in the northwestern part of the aggregate producing plant"

Також нічого нема про "cut". Точніше один раз згадується, але там йдеться про наміри русні перерізати дорогу Покровськ-Костянтинівка в районі між Маліновкою і Новою Полтавкою.

Висновок: Форбс незрозуміло де взяв "400 Russians".
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19.06.2024 16:31 Ответить
Може, там спочатку були сотні, але зараз залишилось кілька десятків - хто в полоні, хто на концерті у Йосипа Давидовича? Хай такі помилки залишаться.
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19.06.2024 16:35 Ответить
сотні, десятки, десятки сотень, какаяразніца?
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19.06.2024 16:56 Ответить
Нещодавно писали шо сотні. Куди ділись? І це казали військові.
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19.06.2024 19:10 Ответить
 
 