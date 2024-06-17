Морские пехотинцы пополнили обменный фонд под Волчанском. ВИДЕО
Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского взяли в плен оккупанта под Волчанском.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале "Оперативний ЗСУ", информирует Цензор.НЕТ.
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