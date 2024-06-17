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Морские пехотинцы пополнили обменный фонд под Волчанском. ВИДЕО

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского взяли в плен оккупанта под Волчанском.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале "Оперативний ЗСУ", информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Оккупант рассказал, что в случае угрозы плена командование РФ приказало подорвать себя гранатой: "Почему я себя должен лишать жизни?". ВИДЕО

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армия РФ (19387) плен (2616) ВСУ (6626) Волчанск (394)


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Ходять чутки, що в самому місті утворився невеликий казанок тушок десь на чотири сотні русні. ЗСУ потроху витягують, як раків, що досягли кондиції.
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17.06.2024 18:06 Ответить
Источник ВСУ сообщает, что в данный момент на Агрегатном заводе в Волчанске находится до 50 военных рф

уже менье
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17.06.2024 18:39 Ответить
Хтось вже в полоні, хтось задвохсотився. Ще 50 тушок в раздумьях тяжкіх.
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17.06.2024 18:46 Ответить
та деб вони в такій кількості там помістились... нажаль це наврятчи правда, якщо сотня набереться то і добре але нафіг їх брати от в чому питання.... треба з землею рівняти і голови колегам на підступи кидати як робили чеченці, щоб потвори розуміли що іх чекає попереду. Досить вже цього гуманізму і конвенцій в віійні на знищення (не на камеру звісно).
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17.06.2024 18:47 Ответить
ЗСУ за місцем видніше, що робити.
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17.06.2024 18:49 Ответить
На Вовчанському агрегатному заводі працювало біля тисячі працівників. Так що площа підприємства дозволяє розмістити чотириста хробаків.
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17.06.2024 20:45 Ответить
 
 