Оккупант рассказал, что в случае угрозы плена командование РФ приказало подорвать себя гранатой: "Почему я себя должен лишать жизни?". ВИДЕО

Россиянин Терехов Вадим уроженец Архангельска, служил в 128 штурмовой бригаде "Шторм V". Подписал контракт до "конца СВО" и поехал в Волчанск, где там его взяли в плен украинские бойцы. Командование РФ же приказало подорвать себя гранатой в случае угрозы плена. Кроме того, оккупант поделился, чем он занимался раньше, - до войны.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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