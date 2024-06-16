Оккупант рассказал, что в случае угрозы плена командование РФ приказало подорвать себя гранатой: "Почему я себя должен лишать жизни?". ВИДЕО
Россиянин Терехов Вадим уроженец Архангельска, служил в 128 штурмовой бригаде "Шторм V". Подписал контракт до "конца СВО" и поехал в Волчанск, где там его взяли в плен украинские бойцы. Командование РФ же приказало подорвать себя гранатой в случае угрозы плена. Кроме того, оккупант поделился, чем он занимался раньше, - до войны.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+19 Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий16.06.2024 12:53
+18 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий16.06.2024 12:40
+13 Randall Flag #387882
показать весь комментарий16.06.2024 12:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пока не виполніт.
Ще 20 років тому...
Ти позбавився...
Деградкючи попутно...
Ставши слизнем...
Черв'яком...... сраним...
Що розможився...
В чемоданах путіна...
(Чехов "Палата №6")
Ти... не побоюсь...
Реформптор?
Перехрестями...
Краще сповісти Мене...
Дай знати...
Нашесття...
Сталось...
І всі Ми солдати...
"Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порывиста и не всегда понятна, но зато в ней слышится, и в словах и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочное, нескладное попурри из старых, но еще не допетых песен".
Афоризми...Нас
ЗІбуть... йібкть...
Та дай Мені відовідь...
Хочеш?
Я Тебе сспитаю...
Чи поділитись -
Чимсь Ти можеш?
Своми принципами...
Але і отримкй...
Тебе....
Звинувачую!
В недостатній падтримці
України...
І Я.... можу **********..
Інтелект не можєе жити...
Доки йому не напихають
інстасамка в кожному радіо на кацапії співає правду про олігархів і олігофренів
Красная икра и хасл на столе
Красные купюры в моей голове
Меховая шапка и вилла в Сен-Тропе
Я ношу брильянты и да, мы пампим нефть
Пампим - пампим нефть, пампим - пампим нефть
путин же эту войну планировал как маленькую победоносную войну для поднятия себе рейтинга.
Камандіри н@***** людєй нє пріслалі... Сідєл 5 рас... в дальнєй комнатє ні стрілял...
Ваши рєбята разґрєблі мнє ноґі...
Всє 200є адін я вижил...
Пажалєйтє міня на 10 тис. в мєсяц."
Але питання "чому я повинен позбавляти життя українців" у таких виродків чомусь не виникає
Цей сцикливий кацап тепер житиме в нас на 10 тищ гривників у місяць, ні про шо не піклуючись.
В мене ж пенсіон колгоспний в 2300, і купа життєвих проблем.
Питання - чому воно не застрелилось?