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Новости Видео Война
12 046 51

Оккупант рассказал, что в случае угрозы плена командование РФ приказало подорвать себя гранатой: "Почему я себя должен лишать жизни?". ВИДЕО

Россиянин Терехов Вадим уроженец Архангельска, служил в 128 штурмовой бригаде "Шторм V". Подписал контракт до "конца СВО" и поехал в Волчанск, где там его взяли в плен украинские бойцы. Командование РФ же приказало подорвать себя гранатой в случае угрозы плена. Кроме того, оккупант поделился, чем он занимался раньше, - до войны.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Россияне убили ингуша за отказ идти на штурм: оккупанты инсценировали попытку самоубийства и ограбили его

Автор: 

армия РФ (19387) плен (2616)


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Топ комментарии
+19
Такий інтелігентний хлопчик в трусіках..
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16.06.2024 12:53
+18
Сльози душать
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16.06.2024 12:40
+13
Нє виполніл пріказ командованія. Обмєну нє подлєжит.

Пока не виполніт.
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16.06.2024 12:43
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Сльози душать
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16.06.2024 12:40 Ответить
Такий інтелігентний хлопчик в трусіках..
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16.06.2024 12:53 Ответить
Такое ляпнуть, мол, в труSSiках... Он же, когда его в плен брали выпрыгнул из них, бо у него была борьба смятений, каГбэ, на польовiй ромашцi, тiпо, выдергивать кольцо из гранати , чи залишити гранату незайманою.
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16.06.2024 13:43 Ответить
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16.06.2024 13:30 Ответить
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16.06.2024 13:57 Ответить
Нє виполніл пріказ командованія. Обмєну нє подлєжит.

Пока не виполніт.
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16.06.2024 12:43 Ответить
Генерал так и сказал,что он постоянно так делает
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16.06.2024 12:47 Ответить
Бо так робили твої скрєпні дєди,кацапе.
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16.06.2024 13:53 Ответить
Дебил,они о благополучии твоей семьи думают, хотя лучше застрелиться, после гранаты могут не узнать, кому белую ладу доставлять.
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16.06.2024 12:45 Ответить
Жізні...

Ще 20 років тому...

Ти позбавився...

Деградкючи попутно...

Ставши слизнем...

Черв'яком...... сраним...

Що розможився...

В чемоданах путіна...
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16.06.2024 12:46 Ответить
"Кроме постоянно напряженного состояния и гримасничанья, сумасшествие его выражается еще в следующем. Иногда по вечерам он запахивается в свой халатик и, дрожа всем телом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и между кроватей. Похоже на то, как будто у него сильная лихорадка. По тому, как он внезапно останавливается и взглядывает на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берет верх над всякими соображениями, и он дает себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порывиста и не всегда понятна, но зато в ней слышится, и в словах и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочное, нескладное попурри из старых, но еще не допетых песен".
(Чехов "Палата №6")
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17.06.2024 04:05 Ответить
Ти в мому фарватері...

Ти... не побоюсь...

Реформптор?
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23.06.2024 13:51 Ответить
Та який у тебе "фарватер"? Це я тебе охарактеризував цитатою з Чехова У тебе думки в голові "бовтаються як лайно в ополонці" - так само як і у божевільного описаного Чеховим….
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23.06.2024 13:56 Ответить
Не хрести мене -

Перехрестями...

Краще сповісти Мене...

Дай знати...

Нашесття...

Сталось...

І всі Ми солдати...
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23.06.2024 14:02 Ответить
От-от! Саме про це я й кажу (цитуючи Чехова):
"Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порывиста и не всегда понятна, но зато в ней слышится, и в словах и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочное, нескладное попурри из старых, но еще не допетых песен".
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23.06.2024 14:08 Ответить
І так?

Афоризми...Нас
ЗІбуть... йібкть...
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23.06.2024 15:06 Ответить
"Санітарів у студію!!!"
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23.06.2024 15:25 Ответить
Ярее...

Та дай Мені відовідь...

Хочеш?

Я Тебе сспитаю...

Чи поділитись -

Чимсь Ти можеш?
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23.06.2024 15:36 Ответить
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23.06.2024 15:38 Ответить
Ну, поділись...

Своми принципами...

Але і отримкй...
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23.06.2024 15:39 Ответить
Я!

Тебе....

Звинувачую!

В недостатній падтримці

України...

І Я.... можу **********..
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23.06.2024 15:46 Ответить
Я, розумію...

Інтелект не можєе жити...

Доки йому не напихають
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23.06.2024 15:48 Ответить
Що пішло не так? Гранату не видали?
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16.06.2024 12:48 Ответить
Кацапська наволоч поки що задає собі невірні питання. "Заради чого ми здихаємо? Заради маєтків путіна і його дружбанів?"...Ось вірний шлях думок кацапської полови.
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16.06.2024 12:52 Ответить
ВСЕ кацапи прекрасно знають. Кредити видає жена путіна люда. А її бувший відсилає на смерть кредити віддавати. Ось і здихають...
інстасамка в кожному радіо на кацапії співає правду про олігархів і олігофренів
Красная икра и хасл на столе
Красные купюры в моей голове
Меховая шапка и вилла в Сен-Тропе
Я ношу брильянты и да, мы пампим нефть
Пампим - пампим нефть, пампим - пампим нефть
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16.06.2024 15:34 Ответить
Так и не стал "хорошим руским"
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16.06.2024 12:57 Ответить
Дохнуть за імперські амбіції путі, чи то клонів путі та патрушева..
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16.06.2024 12:57 Ответить
Просто при самоубийстве жене не нужно будет платить компенсацию
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16.06.2024 13:00 Ответить
как почему? за рейтинг путина!

путин же эту войну планировал как маленькую победоносную войну для поднятия себе рейтинга.
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16.06.2024 13:02 Ответить
Працював я в цьому Архангельську і знаю тамтешні реалії - там мужики їхні більше 40-45 років не живуть . Баби трохи довше . Пияцтво - це і відпочинок , і розваги . Тепер ще й наркота додалась . А зарізати одне одного можуть навіть за кухоль пива . І воно щось лепече про цінність життя ? Мабуть , п"яне було , коли в полон взяли .
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16.06.2024 13:10 Ответить
Щось більше зеків потрапляють в полон,вони навчились виживати за будь яких умов,а трахнуті телеком стріляються.
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16.06.2024 13:13 Ответить
Наказ не виконав ! Не підірвав командування гранатою !😂
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16.06.2024 13:18 Ответить
"Іскал 200х 300х...
Камандіри н@***** людєй нє пріслалі... Сідєл 5 рас... в дальнєй комнатє ні стрілял...
Ваши рєбята разґрєблі мнє ноґі...
Всє 200є адін я вижил...
Пажалєйтє міня на 10 тис. в мєсяц."
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16.06.2024 13:22 Ответить
"Почему я себя должен лишать жизни?" - до сліз
Але питання "чому я повинен позбавляти життя українців" у таких виродків чомусь не виникає
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16.06.2024 13:23 Ответить
Вам же сказав пуйло ,ховаючись у бункенкері ," атдать жызнь за родину не жалка" .
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16.06.2024 13:33 Ответить
Воно не задається питання,чього він поперся вбивати в іншу країну.Воно переживає за свою шкуру.
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16.06.2024 13:39 Ответить
Не почему, а повинен здохнути. Причому усі, хто всунув своє їбло на територію суверенної України.
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16.06.2024 13:41 Ответить
Дивна говірка, як для кацапа- гекає, як наші російськомовні й немає цього бридкого москальського акценту…, мабуть, нащадок тих, кого виселяли з нашої країни за край землі…, дуже сумно..
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16.06.2024 13:43 Ответить
Пан дуже проблемний. Крадун, кримінальник, психопад, бреше... Закохатись, звісно, можна і в такого. Тільки для цивілізації він помер. Разом з його коханкою
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16.06.2024 14:47 Ответить
Хоча всяке може бути. І кримінальники бувають різні. Доля йому дарує шанс. РДК?
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16.06.2024 14:50 Ответить
Хмм...
Цей сцикливий кацап тепер житиме в нас на 10 тищ гривників у місяць, ні про шо не піклуючись.
В мене ж пенсіон колгоспний в 2300, і купа життєвих проблем.
Питання - чому воно не застрелилось?
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16.06.2024 13:44 Ответить
Краще б ти просто здох,кацапский гандон.
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16.06.2024 14:03 Ответить
При відповідній виховній роботі з поліна можна витесати Чипполіно. Бачив я такого. Зараз воює у РДК.
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16.06.2024 14:28 Ответить
З поліна - тілько Буратіна..
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16.06.2024 14:41 Ответить
Теперь о нем не будут слагать легенды как он одной гранатой взорвал себя и 100 байрактаров.
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16.06.2024 14:42 Ответить
приказы командира не обсуждаютя
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16.06.2024 15:00 Ответить
Вот если бы подорвал себя гранатой, то получил бы зарплату, а так как нарушил условия контракта, не выполнил приказ - то зарплаты не получишь!
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16.06.2024 16:42 Ответить
Ридаю, за ноги з того світу витягнули чістую душу.
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16.06.2024 18:16 Ответить
Вот этого вот...расстрелять. В затылок. При попытка бежать. Опросить свидетелей, провести служебное расследование, все дела. Признать применение оружия на поражение правомерным. Исполнение доверить мне. В последствиии назначить комендантом лагеря в котором содержатся пленные свинособаки. Один фиг их ***** на наших героев не меняет.
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17.06.2024 06:47 Ответить
 
 