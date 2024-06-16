Россияне убили ингуша за отказ идти на штурм: оккупанты инсценировали попытку самоубийства и ограбили его
Российские военные убили в Украине сослуживца из Ингушетии за отказ участвовать в штурме.
Согласно информации, убитого звали Рашид Дударов, и он был родом из села Кантышево. Перед убийством Дударова, россияне его пытали током. Кроме того, впоследствии у него украли деньги с банковской карты, передает Цензор.НЕТ.
Командование РФ пытается выдать расправу над военным за самоубийство.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+59 Alex Nosov #582146
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+46 Леонід #587957
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хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше....
P.S.
цей інгуш хотів отримати "сертифікат на житло"...він його і отримав від раZZії: 2 Х 1 м, 2 метри глибиною....
Тут "командири посилають на убой" - самовольне залишення позицій і подальші судові/слідчі дії над живими.
Не стосується саме цієї новини про інгуша, але вона саме як приклад радикальної різниці: запамʼятовуйте іпсячих півнів і курок, які одне намагаються підмінити іншим.
отак слава ти безславная ще й бездумная. замість того, аби виганяти недолугу і продажну владу, закликаєш всім підти і загинути. якби ж наших людей було хоча б мільйонів сто. то оті 10% злякали б кремль ще до нападу. Але нас обробляють знищуючи нашу душу ще задовго до 1917 року.
де батько наш залужний? де гетьман порошенко?
але такі як ти абсолютно не вимагають покарання командирів та міністерських крис, які саме і винуваті і в нестачі снарядів і в нестачі особового складу.
Скільки вже тут писали - на війні не без втрат. Так, втрати є і в мирному житті. Але можна погодитися із втратами абсолютно непередбачуваними, А коли перед тим все розмінували, а всі гроші потратили не на зброю, а на дороги, то затикати кацапські прориви українськими тілами - йдіть ви такі до крейсера москва. бо ви подібні кацапам - ті теж прагнуть смерті українців.
а кошовий з пікаловим навіть огризаються
десь засумував дикий за пінгвінами....
справа не воювати, а не встомлювати ножа позаду армії та України
з цими зеленими покидьками-ухилянтами та дезертирами (голік, трубіцин....) перемоги не буде
А може його звали рашист дударов?