Россияне убили ингуша за отказ идти на штурм: оккупанты инсценировали попытку самоубийства и ограбили его

Российские военные убили в Украине сослуживца из Ингушетии за отказ участвовать в штурме.

Согласно информации, убитого звали Рашид Дударов, и он был родом из села Кантышево. Перед убийством Дударова, россияне его пытали током. Кроме того, впоследствии у него украли деньги с банковской карты, передает Цензор.НЕТ.

Командование РФ пытается выдать расправу над военным за самоубийство.

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