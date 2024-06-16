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Россияне убили ингуша за отказ идти на штурм: оккупанты инсценировали попытку самоубийства и ограбили его

Российские военные убили в Украине сослуживца из Ингушетии за отказ участвовать в штурме.

Согласно информации, убитого звали Рашид Дударов, и он был родом из села Кантышево. Перед убийством Дударова, россияне его пытали током. Кроме того, впоследствии у него украли деньги с банковской карты, передает Цензор.НЕТ.

Командование РФ пытается выдать расправу над военным за самоубийство.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: РСЗО "HIMARS" уничтожает российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". ВИДЕО

Автор: 

россия (95687) убийство (6492)


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Топ комментарии
+59
Вот вам пример *мира* в Ингушетии и кампрамисы с розией? То же самое сейчас предлагают и Украине. Якобы после капитуляции настанет *мир*. Ага.
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16.06.2024 10:37
+46
Не країна а м'ясний цех, в кого більше сили той й м'ясник, усі інши - м'ясо.
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16.06.2024 10:34
+30
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк....

хороший кацап - дохлий кацап!

від цього буде тільки ВСІМ легше....

P.S.
цей інгуш хотів отримати "сертифікат на житло"...він його і отримав від раZZії: 2 Х 1 м, 2 метри глибиною....
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16.06.2024 10:38
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Не країна а м'ясний цех, в кого більше сили той й м'ясник, усі інши - м'ясо.
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16.06.2024 10:34 Ответить
Дарвінізм в дії....
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16.06.2024 10:40 Ответить
Це сатанізм в дії.дарвінізм-це ідіотизм.
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16.06.2024 10:43 Ответить
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16.06.2024 12:30 Ответить
Какой там мясной цех? Без него, просто, скотомогильник.
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16.06.2024 10:53 Ответить
звичайно-бо кацап це м'ясник...
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16.06.2024 13:20 Ответить
кацап, це снохач андрофаг!
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16.06.2024 14:43 Ответить
Вот вам пример *мира* в Ингушетии и кампрамисы с розией? То же самое сейчас предлагают и Украине. Якобы после капитуляции настанет *мир*. Ага.
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16.06.2024 10:37 Ответить
Всех миротворцев буду *******, нови не краще колоборантів.
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16.06.2024 11:55 Ответить
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк....

хороший кацап - дохлий кацап!

від цього буде тільки ВСІМ легше....

P.S.
цей інгуш хотів отримати "сертифікат на житло"...він його і отримав від раZZії: 2 Х 1 м, 2 метри глибиною....
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16.06.2024 10:38 Ответить
... чи по замовчуванню, най кацапа народжуеться лаптями вперед... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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16.06.2024 10:52 Ответить
самовбивцям сертифікат не положено
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16.06.2024 13:55 Ответить
хоча "квартирку" обіцяють вже із "*******" та "новосіллям"

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16.06.2024 14:35 Ответить
Крім кацапів в московії немає націй чи національностей. То всі - раби, й вбити не шкода. Або згвалтувати.
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16.06.2024 10:42 Ответить
Есть ещё кадыровцы,они в загранотрядах уже кучу героев наплодили,ведь всем известно,что для этого надо грохнуть не менее 100 москалей.
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16.06.2024 12:52 Ответить
Отак імперія зажовує і перетравлює поневолені народи. Те саме відбувається на тот, заручників окупації женуть на убій, а дітей посилено готують бути наступним м'ясом.
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16.06.2024 10:46 Ответить
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16.06.2024 11:06 Ответить
Щедеврь!
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16.06.2024 11:50 Ответить
Это же нарабсея, мол, все люди - братья, все бабы - сестры... моря, пустыни, звезды - все меж собов раавня...
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16.06.2024 10:47 Ответить
Схоже на текст гурту "Облачний край" 1986 р.
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16.06.2024 12:15 Ответить
о! я-я
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16.06.2024 13:54 Ответить
Типо, ночь, Млечный путь уходил вдаль туманом и тишина расползлась по барханам, молча ...лежал я в мешке спальном... думать хотелось о чем-то глобальном6 " Наш караван приближается к свету, кто видит сны, кто счимтает монету... Кто-то резвится верхом на невесте... Кто??? А... не важно, ведь главное вместе, главное к свету, а там будь что будет... Солнце наш труп поцелуем разбудит... Общий порыв сцементировал груди... Люди и время, время и люди... - цэ о кацапах еще тогда было сказано.
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16.06.2024 14:01 Ответить
Там "командири посилають на убой" - розстріляли за невиконання наказу.

Тут "командири посилають на убой" - самовольне залишення позицій і подальші судові/слідчі дії над живими.

Не стосується саме цієї новини про інгуша, але вона саме як приклад радикальної різниці: запамʼятовуйте іпсячих півнів і курок, які одне намагаються підмінити іншим.
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16.06.2024 10:48 Ответить
Це ще раз говорить, що покидьки-ухилянти і дезертири все рівно підуть воювати. Зараз можуть захищати свою родину (дружин і дітей), свій будинок, своє майно від мордовських нацистів і манкуртів інгушів, якутів, удмуртів і інших дагестанців, але якщо втрать Україну, то все рівно підуть воювати от як той іншуг, тільки покидьків вже не будуть питати, хоче-нехоче, а заберуть бидлом бесправним в окупаційну савєцьку-кацапську армію штурмувати Варшаву, перед тим розграбують майно і в кращому!!!! випадку виженуть до Сибіру родину.....
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16.06.2024 10:49 Ответить
а Вам, зараз скажуть, що ви порушуєте "права людини", хто тікає, то в них виявляється --" свободна людина", Свободна выд УСЬОГО!, від захисту Батьківщини, та Землі, що вскормила отаких "свАбодних людєй"!((, а повинен в усьомуЗеля, ні *****, а ні орки, а саме він,), ,,,, а тим підарам, краще у Тисі втопитися, а може так дійсно, краще для України.
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16.06.2024 11:01 Ответить
В спам ,ботяра рашистська
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16.06.2024 11:24 Ответить
Да вот как раз "зелю" нехер отмазывать, у того все вокруг виноваты, от западных партнеров до Порошенко (или в обратном порядке, неважно). А только оно дальновидное и прозорливое, опираясь на свой дипломатический и просто жизненный опыт, решило, что лучше виртуальные шашлыки населению чужой страны и реальные бабки себе и окружению через "вэлыкэ крадивныцтво". Но адекватные люди понимают, что напал путин, а вот открыл ворота и пригласил к нападению как раз "зеля". Так что эта тварь ничем не лучше, чем его кумир, царек мордовский.
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16.06.2024 12:10 Ответить
Правду кажете
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16.06.2024 12:30 Ответить
З якого окопу строчиш?
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16.06.2024 11:11 Ответить
А ти що, замість окопу вибрав строчити зекам-окупантам?
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16.06.2024 11:21 Ответить
шмат лайна, питання тобі було адресовано? бот многостаночнік
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16.06.2024 14:06 Ответить
а ми втечемо у Польщу і вже там будемо битися з кацапами. здавалося б - какая разніца? а різниця дуже велика - над нами вже не буде умерова з арахаміями та сирського з його генералами і полковниками, що не дозволяють відступати, коли загрожує оточення. а ті що відверті чи приховані ждуни - а на них похер, хоч до сибіру хоч погибель від натівської зброї.
отак слава ти безславная ще й бездумная. замість того, аби виганяти недолугу і продажну владу, закликаєш всім підти і загинути. якби ж наших людей було хоча б мільйонів сто. то оті 10% злякали б кремль ще до нападу. Але нас обробляють знищуючи нашу душу ще задовго до 1917 року.
де батько наш залужний? де гетьман порошенко?
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16.06.2024 11:30 Ответить
Тобто тобі начхати на Україну. Впевнений що ти і з Польщі побіжиш далі на Захід, придумавши нові відмазки щоб не виконувати свій чоловічий обов'язок
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16.06.2024 12:33 Ответить
я - Білик. Подібні моєму призвіща зустрічаються і в Білорусії і Польщі теж. і навіть в Ізраїлі - таке воно їм приємне. Призвіще ж таки князівське. Не великих князів звичайно ж. Але й не селянське від професії чи звички. Чи буду я воювати за українців? - а я і зараз за них воюю. І ніколи не закликав душу й тіло положити свою за свою ж свободу. Бо вмирати за нашу свободу мусять наші воріженьки. Мій чоловічий обов'язок не можна реалізувати у мої 66 років. Хоча я маю офіцерське звання, але і офіцерам за моїми уявленнями потрібно цілодобово нести на собі організацію військової справи. а я і раніше не міг стільки бути зосередженим і працездатним. А тепер ще менше. От саме тому я посилаю за крейсером хрипатих, що сичать про сцикливих ухилянтів. спробуй сам переплисти бурхливу річку, а потім розкажеш про себе як не сцикуна. звиздіти над клавіатурою дуже легко. а попробуй не всратися, коли на тебе летить каб...
але такі як ти абсолютно не вимагають покарання командирів та міністерських крис, які саме і винуваті і в нестачі снарядів і в нестачі особового складу.
Скільки вже тут писали - на війні не без втрат. Так, втрати є і в мирному житті. Але можна погодитися із втратами абсолютно непередбачуваними, А коли перед тим все розмінували, а всі гроші потратили не на зброю, а на дороги, то затикати кацапські прориви українськими тілами - йдіть ви такі до крейсера москва. бо ви подібні кацапам - ті теж прагнуть смерті українців.
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16.06.2024 14:26 Ответить
як добре, що зелінський з алою борисівною вас не чують!
а кошовий з пікаловим навіть огризаються
десь засумував дикий за пінгвінами....

справа не воювати, а не встомлювати ножа позаду армії та України
з цими зеленими покидьками-ухилянтами та дезертирами (голік, трубіцин....) перемоги не буде
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16.06.2024 11:45 Ответить
Саме так! Село,у якому я прожив 60 років, знаходиться на Донбасі і окуповане ордою з14-го року. До цього там мешкали біля 400 жителів. Я знав майже кожного в обличча .За цей час орда вигребла до війська всіх,кого знайшли і хто не вчасно втік .Загинули вже14 чоловік,серед них два моїх хрещеники,один зник безвісти. Про поранених і говорити не варто.
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16.06.2024 11:46 Ответить
Знав братів Шило з Донбасу. Один з них був завідуючим обчислюваним центром універу.
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16.06.2024 14:28 Ответить
Не маю відношення до цих людей.Мосій Шило -персонаж повісті М.В.Гоголя-Яневського ,,Тарас Бульба,,Особа з дуже не однозначними характеристиками.У фільмі Бортко, його грає свиня та алконавт,поціновувач *****,михуйло ************.
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16.06.2024 14:53 Ответить
а хтось думає, що в кацапів на війні все відбувається, як у їх тупих фільмах? саме так мого діда з заходу України заставили звільняти Європу від гітлерівців, так заставляли проявляти 'героїзм' на фронті
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16.06.2024 10:53 Ответить
для кацапів люди з їх колоній - ніщо, це м'ясо
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16.06.2024 12:07 Ответить
московія це ворота пекла
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16.06.2024 10:53 Ответить
Вообще Ингушетии пора объявлять независимость! И Чечне! И Дагестану!
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16.06.2024 11:02 Ответить
Сейчас все смотрят на Украину. Если Украина выстоит против ********* то подымутся и все остальные. Если же Украину заставят капитулировать то наоборот начнется сущий Ад в етом мире так как все кто пытался высунуть голову из дерьма и снять оковы увидят что в етом мире все напрасно.
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16.06.2024 11:09 Ответить
Та їм там всим вдовбили в голови, що вони без рашки не проживуть. Рашисти це навіюють всим малим народам рфії, бо якщо всі ці народи відокремляться, то перед ким тоді можна бути вєлікім.
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17.06.2024 21:32 Ответить
русские заставляют жителей своих колоний идти воевать за их интересы!
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16.06.2024 11:03 Ответить
Перше,що робила орда,це рекрутувала до свого війська поневолені народи і гнала списами поперед себе, як худобу, на штурми укріплень. У захопленні Київа татарвою у 1240-му році, половина були смердюча кацапня,рекрутована на рязанщині та суздальщині
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16.06.2024 11:55 Ответить
то не дивно. Дивує інше як представник "гордого " кавказького народу опинився серед орків? Бо якби у нього в голові була клепка то він би воював за Україну
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16.06.2024 11:12 Ответить
Та який там "гордий" народ?! Це вони самі про себе таке придумали Споконвіку там діяв (та й зараз діє) один закон - "Головний той, у кого довший кинджал!" Ці "горді" народи характеризуються нашим прислів"ям: "Молодець - проти овець! А проти баранця - сам вівця!"
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16.06.2024 11:23 Ответить
проти молодця
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16.06.2024 20:34 Ответить
відєднаються чи ні нам заплатять репараціі всі хто входить в федерацію
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16.06.2024 20:38 Ответить
Суті сказаного це не міняє
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17.06.2024 04:55 Ответить
Допис - не про інгуша. Допис - про "рускаво". "Рускій" - присвійний прикметник.
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16.06.2024 11:59 Ответить
"убитого звали Рашид Дударов"
А може його звали рашист дударов?
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16.06.2024 12:10 Ответить
Які ж це нелюди ці кацапи! Навіть своїх поїдають...
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16.06.2024 12:16 Ответить
Милые москали чубятся -тешатся.
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16.06.2024 14:04 Ответить
Чекаєм на отвєтку від інгушів,стінка на стінку,православні джихадисти з акбарчиками,а "секундантом" буде,шматочок американської демократії,касетний Атакамс).
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16.06.2024 12:29 Ответить
це видео треба закинути на ингушськи канали
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16.06.2024 16:04 Ответить
Московія = в'язниця народів, але Кавказ знову терпить і безмовно вмирає...
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16.06.2024 16:48 Ответить
взагалі, *****...
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16.06.2024 19:27 Ответить
Неправильно! По москальським "панятиям" інгуш також "русский", треба писати росіяни вбили росіянина
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16.06.2024 22:22 Ответить
*****
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17.06.2024 08:17 Ответить
Кацапи за своєю природою генетичні вбивці і садисти, інших слів у мене нема.
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17.06.2024 21:25 Ответить
 
 