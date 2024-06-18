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Новости Война
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Россия планирует перебросить морпехов из Тихоокеанского флота в район Волчанска, - спикер ОСГВ "Хортица" Волошин

Росія планує перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська, - речник ОСУВ

На Харьковском направлении российские захватчики понесли немалые потери. Теперь страна-агрессор пытается пополнить потери живой силы. В частности, Кремль готовится перебросить морпехов с Тихоокеанского флота в район Волчанска.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Волошина, в Волчанске, что на Харьковщине, украинским защитникам противостоят 138-я отдельная мотострелковая бригада, 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада и 30-й мотострелковый полк российской армии.

На это направление оккупанты также планируют перебросить подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты с Тихоокеанского флота и подразделения, которые относятся к 25-й отдельной мотострелковой бригаде 6 армии из Ленинградского военного округа.

Отмечается, что сейчас 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты дислоцируется в городе Владивосток и поселке Славянка в Приморском крае в 9 300 километрах от Харьковщины.

Смотрите также: Дом взлетел в воздух вместе с оккупантами в Волчанске. ВИДЕО

Также представитель ОСГВ "Хортица" рассказал, что за почти полтора месяца боев за Волчанск российские захватчики понесли немалые потери личного состава. По его словам, это более 4 тыс. уничтоженных оккупантов.

Поэтому для того, чтобы пополнить потери, руководство РФ пытается привлечь группировки, которые находятся у границ Украины, а также те военные группировками, которые находятся на территории России.

Смотрите также: Оккупант не смог застрелиться из автомата, но самоликвидировался с помощью гранаты. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19403) Харьковщина (5577) ОСГВ Хортица (392) Волчанск (395)


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Топ комментарии
+16
Це четвертий склад тих морпіхів, три попередніх під Вугледаром вже гниють.
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18.06.2024 21:03
+13
Скільки ж ще цієї падалі!!!
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18.06.2024 21:02
+12
у Вовчанську може й перший, а загалом буде четвертий.
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18.06.2024 21:01
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Типа первый раз.
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18.06.2024 20:58 Ответить
у Вовчанську може й перший, а загалом буде четвертий.
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18.06.2024 21:01 Ответить
Я в курсах, мадам, поэтому задаю вопрос вроде с подколкой, подъ*бкой.
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18.06.2024 21:39 Ответить
схоже мадам трохи шокована "подъ*бкой" 😉
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18.06.2024 22:43 Ответить
Ху&ло знае що НАТО не нападе. Що кардон рф з НАТО е безпечний.

Тому і знімають війська знего…

А своему плебсу втюшуе зо вони воюють з НАТО.
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18.06.2024 23:24 Ответить
Ага! З Калінінградської Ленінградської та Мурманської областей а також з Карелії вигребли трохи не половину військ - починаючи з піхоти і закінчуючи артилерією та ЗРК і відправили в Україну ТО вони так "з НАТОю воюють" (У Калінінграді колишній однокурсник "осів" Українець з Хмельниччини Сини офіцерами РФ стали Цікаво - ще живі?)
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19.06.2024 05:41 Ответить
знову буряти з якутами?
та бачили вже...
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18.06.2024 21:01 Ответить
Це четвертий склад тих морпіхів, три попередніх під Вугледаром вже гниють.
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18.06.2024 21:03 Ответить
Якщо не сьомий-восьмий...
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18.06.2024 21:11 Ответить
😥
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19.06.2024 07:05 Ответить
https://morpex.ru/kniga-pamyati?page=5 https://morpex.ru/kniga-pamyati?page=5

це "офіційна" сторінка цих вбивць....

щось кацапи ще не "обновили" свою "кнігу пам`яті"... всі жмуріки з 1995 року-це вбивці з чеченської війни....
я їм писав багато разів, щоб ті "потроху прозрівали"...та відновлювали Зелений Клин....але бачу.. поки-що не доходить до рашистського мозку....
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18.06.2024 23:39 Ответить
Їм заборонили "обновлять сторінку пам"яті" - бо вона відразу стане "грубезною книгою" А це - "дискредитация армии РФ" За це - ТЮРМА!!!
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19.06.2024 05:44 Ответить
Дідів 55+??? Які не змогли Доказать що вони просто м"ясо???
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18.06.2024 21:34 Ответить
Скільки ж ще цієї падалі!!!
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18.06.2024 21:02 Ответить
вони ж, вже були тут.
чи, шмигаль, всім наказав, кожної доби, відсвічувати в марафоні?
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18.06.2024 21:02 Ответить
не зовсім, ті що були, вже гниють, це новий набір
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18.06.2024 22:16 Ответить
Нельзя так говорить,это не этично просто удобряют украинский чернозем
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18.06.2024 23:16 Ответить
https://novayagazeta.eu/articles/2024/06/18/nas-zdes-kherachat-kak-sobak «Нас здесь херачат, как собак!». Звонок с фронта: три российских штурмовика рассказывают, что происходит под Волчанском. По их словам, «Бахмут отдыхает» - Новая газета Европа (novayagazeta.eu)

Звонок с фронта: три российских штурмовика рассказывают, что происходит под Волчанском. По их словам, «Бахмут отдыхает»

«Нас здесь херачат, как собак!»

«Командиры-****** гонят нас, как в Гражданскую, с «ура» и пистолетом на пулемет, там дроны нас херачат, а нам ответить нечем, РЭБ не работает», - прислал сообщение в мессенджер знакомый парень из соседнего дома.
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18.06.2024 21:09 Ответить
Або ти і твої кєнти кацапи відсмокчуть
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18.06.2024 22:05 Ответить
а що у тебе за хамілія якась Дерьмачук, хорошій людині таке не дадуть.
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18.06.2024 22:17 Ответить
не буде, кацапка
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18.06.2024 23:22 Ответить
"Ребята укроются в подвале, дверь закроют. Но хохлы тоже не дураки - прилетают «камикадзе»: первый дверь расхерачивает нах, а второй следом залетает и *********** всё, что там внутри есть. «Камикадзе» - это дроны, их здесь больше, чем комаров в лесу. Их так много, что они в воздухе сталкиваются. В нашей дорогой и любимой России даже одной десятой части нет, сколько им поставил дронов этот ****** Евросоюз.

«Вагнеровцы», кто был под Бахмутом, говорят, что Бахмут отдыхает!"
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18.06.2024 23:28 Ответить
Ну это разумно, лучше летом, чем зимой. Зимой там холодно и закапывать тяжело
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18.06.2024 21:11 Ответить
І ***** морпіхами!
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18.06.2024 21:17 Ответить
Самое время захватывать Курильские острова или даже Сахалин. Причем необязательно Японии, а просто про-японской, или даже анти-московской ЧВК. В гористой местности Кабы будут до дупы. Главное начать, внимание японских СМИ и толпы японских добровольцев гарантированы
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18.06.2024 21:27 Ответить
Отож, росія з усіх кордонів стягла війська до України, беріть ті кордони, так ні, ніхто не хоче, нікому не потрібно.
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18.06.2024 22:14 Ответить
Такі собі зелені чоловічики із вузькими очима захватять 4 острови та Сахалін , скажуть - ми мєстні .
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18.06.2024 23:02 Ответить
Самое время захватывать освобожать Курильские острова или даже Сахалин.

https://morpex.ru/kniga-pamyati?page=5 https://morpex.ru/kniga-pamyati?page=5

це "офіційна" сторінка цих вбивць....

щось кацапи ще не "обновили" свою "кнігу пам`яті"... всі жмуріки з 1995 року-це вбивці з чеченської війни....
я їм писав багато разів, щоб ті "потроху прозрівали"...та відновлювали Зелений Клин....але бачу.. поки-що не доходить до рашистського мозку....
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18.06.2024 23:42 Ответить
Катерина ІІ була німкенею Тому - розумнішою Коли в Росії розгорілося повстання під проводом Омеляна Пугачова - вона терміново уклала мир з Туреччиною і кинула війська на придушення повстання Путін же побачивши що "Киев за три дня" не виходить - упирається рогом і кидає в "м"ясорубку" війська з Сибіру та далекого Сходу Цим він полегшує китайцям майбутню анексію цих земель
Сибір та Далекий Схід уже повністю залежить від продовольчого забезпечення китайськими фермерами яким Путін передав "зерновий пояс" Сибіру у оренду на 50 років (вважай - НАВІЧНО)
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19.06.2024 06:02 Ответить
То до чого вони там рік готувалися? Що за два місяці кацапи закінчилися.
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18.06.2024 21:32 Ответить
Вже чотири рази цю 155 бригаду обнуляли. Приїхали на 5-й сезон...
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18.06.2024 21:32 Ответить
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18.06.2024 21:46 Ответить
Кацапський морпєх, чи що?
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19.06.2024 08:45 Ответить
У Вовчанську, мабуть, загинуло багато українських солдатів, бо планерні бомби були надто потужними. НАТО не інвестувало в розробку ефективної зброї, щоб допомогти Україні з цією проблемою.
https://www.yahoo.com/news/explainer-happens-next-ukraines-debt-191932640.html
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18.06.2024 22:06 Ответить
Японія ну якого біса ?

забирайте своє
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18.06.2024 22:13 Ответить
Цеж вже було
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18.06.2024 22:34 Ответить
Тю, так я не понял а кто же тогда Владивосток от Китайцев защищать собирается ? Местные менты шо ли ? А вдруг у них не получиться ? Короче непонятно.
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18.06.2024 22:58 Ответить
Путін готується той "Владивосток" віддавать
- Знаєте куме! Здається мені - Путін не "просто так" жене бойову техніку та живу силу до України, щоб ми її знищували" Це його чергова "многоходовочка"!
- І в чому вона полягає?
- Він, мабуть, вирішив знищить боєздатний контингент - солдат і техніку, щоб на той час, коли Росія почне розвалюваться, а китайці реально почнуть підминать під себе Сибір і народ стане вимагать від нього вживать заходів до оборони російських кордонів - він розведе руками і скаже, що ні зброї, ні *********** нема - "всё патратили на хахлов и технику НАТО" І здасть Сибір китайцям!

«Граждане России! Братья и сёстры! К вам обращаюсь я , друзья мои! В очередной раз коварный Запад нанёс нам подлый удар в спину! Пока мы боролись с поднявшим голову нацизмом в Украине, страны НАТО непрерывно поставляли бендеровцам оружие, науськивая их на наши войска, пришедшие, чтобы освободить братьев-украинцев от нацистского засилья киевской хунты Кроме того, они натравили на нас весь мир и организовали экономическую блокаду нашей великой Родины В результате мы понесли не только невосполнимые военные, но и экономические потери, из-за которых содержание восточных регионов нашей страны легло непосильным бременем на государственный бюджет Россия не в состоянии содержать отдельные восточные регионы и вынуждена передать их в долгосрочную аренду нашему давнишнему другу и соседу - Китайской Народной Республике Желающим вернуться на свою историческую Родину будут предоставлены земельные участки для поселения в европейской части России Пенза, Кострома и Мордовия ждут ваши трудолюбивые руки! И я вам говорю «Добро пожаловать!» на историческую Родину!!!»
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19.06.2024 05:54 Ответить
Чому така інфа ? З 30 років мобілізаційний план в ркка розраховувався на трикратне розгортання для ведення бойових дій. І наряд чи зараз порядок змінився. Раз побили бригаду- повернення в місце дислокації, поповнення ратниками, отримання техніки і вперед. І так три рази. Далі частина перестає існувати. А цю бригаду вчетверте на фронт направляють. Того і морпіхи ричать в ТК доколе.
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19.06.2024 00:57 Ответить
Це ми, тіпа, в останнє в зону бойового завдання зайшли (втретє)?
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19.06.2024 08:27 Ответить
Ну коли, коли вже крємльовські курсанти?
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19.06.2024 08:25 Ответить
Китай руки потирає чекає щоб добить кацапстан
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19.06.2024 09:47 Ответить
Морг-пехи Тухлоокеанского флота
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19.06.2024 12:54 Ответить
 
 