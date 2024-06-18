Россия планирует перебросить морпехов из Тихоокеанского флота в район Волчанска, - спикер ОСГВ "Хортица" Волошин
На Харьковском направлении российские захватчики понесли немалые потери. Теперь страна-агрессор пытается пополнить потери живой силы. В частности, Кремль готовится перебросить морпехов с Тихоокеанского флота в район Волчанска.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Волошина, в Волчанске, что на Харьковщине, украинским защитникам противостоят 138-я отдельная мотострелковая бригада, 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада и 30-й мотострелковый полк российской армии.
На это направление оккупанты также планируют перебросить подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты с Тихоокеанского флота и подразделения, которые относятся к 25-й отдельной мотострелковой бригаде 6 армии из Ленинградского военного округа.
Отмечается, что сейчас 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты дислоцируется в городе Владивосток и поселке Славянка в Приморском крае в 9 300 километрах от Харьковщины.
Также представитель ОСГВ "Хортица" рассказал, что за почти полтора месяца боев за Волчанск российские захватчики понесли немалые потери личного состава. По его словам, это более 4 тыс. уничтоженных оккупантов.
Поэтому для того, чтобы пополнить потери, руководство РФ пытается привлечь группировки, которые находятся у границ Украины, а также те военные группировками, которые находятся на территории России.
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Тому і знімають війська знего…
А своему плебсу втюшуе зо вони воюють з НАТО.
та бачили вже...
це "офіційна" сторінка цих вбивць....
щось кацапи ще не "обновили" свою "кнігу пам`яті"... всі жмуріки з 1995 року-це вбивці з чеченської війни....
я їм писав багато разів, щоб ті "потроху прозрівали"...та відновлювали Зелений Клин....але бачу.. поки-що не доходить до рашистського мозку....
чи, шмигаль, всім наказав, кожної доби, відсвічувати в марафоні?
Звонок с фронта: три российских штурмовика рассказывают, что происходит под Волчанском. По их словам, «Бахмут отдыхает»
«Нас здесь херачат, как собак!»
«Командиры-****** гонят нас, как в Гражданскую, с «ура» и пистолетом на пулемет, там дроны нас херачат, а нам ответить нечем, РЭБ не работает», - прислал сообщение в мессенджер знакомый парень из соседнего дома.
«Вагнеровцы», кто был под Бахмутом, говорят, что Бахмут отдыхает!"
захватыватьосвобожать Курильские острова или даже Сахалин.
https://morpex.ru/kniga-pamyati?page=5 https://morpex.ru/kniga-pamyati?page=5
це "офіційна" сторінка цих вбивць....
щось кацапи ще не "обновили" свою "кнігу пам`яті"... всі жмуріки з 1995 року-це вбивці з чеченської війни....
я їм писав багато разів, щоб ті "потроху прозрівали"...та відновлювали Зелений Клин....але бачу.. поки-що не доходить до рашистського мозку....
Сибір та Далекий Схід уже повністю залежить від продовольчого забезпечення китайськими фермерами яким Путін передав "зерновий пояс" Сибіру у оренду на 50 років (вважай - НАВІЧНО)
https://www.yahoo.com/news/explainer-happens-next-ukraines-debt-191932640.html
забирайте своє
- Знаєте куме! Здається мені - Путін не "просто так" жене бойову техніку та живу силу до України, щоб ми її знищували" Це його чергова "многоходовочка"!
- І в чому вона полягає?
- Він, мабуть, вирішив знищить боєздатний контингент - солдат і техніку, щоб на той час, коли Росія почне розвалюваться, а китайці реально почнуть підминать під себе Сибір і народ стане вимагать від нього вживать заходів до оборони російських кордонів - він розведе руками і скаже, що ні зброї, ні *********** нема - "всё патратили на хахлов и технику НАТО" І здасть Сибір китайцям!
«Граждане России! Братья и сёстры! К вам обращаюсь я , друзья мои! В очередной раз коварный Запад нанёс нам подлый удар в спину! Пока мы боролись с поднявшим голову нацизмом в Украине, страны НАТО непрерывно поставляли бендеровцам оружие, науськивая их на наши войска, пришедшие, чтобы освободить братьев-украинцев от нацистского засилья киевской хунты Кроме того, они натравили на нас весь мир и организовали экономическую блокаду нашей великой Родины В результате мы понесли не только невосполнимые военные, но и экономические потери, из-за которых содержание восточных регионов нашей страны легло непосильным бременем на государственный бюджет Россия не в состоянии содержать отдельные восточные регионы и вынуждена передать их в долгосрочную аренду нашему давнишнему другу и соседу - Китайской Народной Республике Желающим вернуться на свою историческую Родину будут предоставлены земельные участки для поселения в европейской части России Пенза, Кострома и Мордовия ждут ваши трудолюбивые руки! И я вам говорю «Добро пожаловать!» на историческую Родину!!!»