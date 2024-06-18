Россия планирует перебросить морпехов из Тихоокеанского флота в район Волчанска, - спикер ОСГВ "Хортица" Волошин

На Харьковском направлении российские захватчики понесли немалые потери. Теперь страна-агрессор пытается пополнить потери живой силы. В частности, Кремль готовится перебросить морпехов с Тихоокеанского флота в район Волчанска.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Волошина, в Волчанске, что на Харьковщине, украинским защитникам противостоят 138-я отдельная мотострелковая бригада, 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада и 30-й мотострелковый полк российской армии.

На это направление оккупанты также планируют перебросить подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты с Тихоокеанского флота и подразделения, которые относятся к 25-й отдельной мотострелковой бригаде 6 армии из Ленинградского военного округа.

Отмечается, что сейчас 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты дислоцируется в городе Владивосток и поселке Славянка в Приморском крае в 9 300 километрах от Харьковщины.

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Также представитель ОСГВ "Хортица" рассказал, что за почти полтора месяца боев за Волчанск российские захватчики понесли немалые потери личного состава. По его словам, это более 4 тыс. уничтоженных оккупантов.

Поэтому для того, чтобы пополнить потери, руководство РФ пытается привлечь группировки, которые находятся у границ Украины, а также те военные группировками, которые находятся на территории России.

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