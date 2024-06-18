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Оккупант не смог застрелиться из автомата, но самоликвидировался с помощью гранаты. ВИДЕО 18+

Оккупант свел счеты с жизнью, подорвав себя гранатой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись самоликвидации оккупанта сняли операторы дронов 46-й аэромобильной бригады. На записи видно, что оккупант сначала безуспешно пытался застрелиться из автомата.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант пытался уничтожить дрон из автомата, но потом сам застрелился. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19403) самоубийство (1003)


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Топ комментарии
+18
Враховуючи бойовий досвід нові АК в РФ будуть випускатись з укороченим стволом.
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18.06.2024 13:42
+12
А ось вам відповідь, чи був Гагарін космонавтом
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18.06.2024 13:56
+10
Навіщо так далеко їхати, не міг це зробити в своїй Самарі?
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18.06.2024 13:46
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Передбачливии - запасся на всі випадки життя
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18.06.2024 13:41 Ответить
... смерті
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18.06.2024 13:55 Ответить
Враховуючи бойовий досвід нові АК в РФ будуть випускатись з укороченим стволом.
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18.06.2024 13:42 Ответить
та одразу зі стволом в сторону приклада..
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18.06.2024 13:46 Ответить
Навіщо так далеко їхати, не міг це зробити в своїй Самарі?
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18.06.2024 13:46 Ответить
Професор Плейшнер всьоме викидався з вікна: отрута все не діяла...
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18.06.2024 13:47 Ответить
Слава Богу!
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18.06.2024 13:49 Ответить
Один з тих випадків, коли радієш, що у рузьге фсьо палучілось.
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18.06.2024 13:50 Ответить
Це свідчить, що серед них не бракує ідейних з промитими мізками. Бо це не перше відео самоліквідації русні.
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18.06.2024 13:52 Ответить
А ось вам відповідь, чи був Гагарін космонавтом
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18.06.2024 13:56 Ответить
..аффтар жжот
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18.06.2024 14:36 Ответить
👍
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18.06.2024 14:51 Ответить
Ну кацапи, ну тупиє, не можуть без помилок писати, правильно не "космонафта", а "кааасманаута", толькі так і нє іначє 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.06.2024 16:33 Ответить
Целеустремленный орк попался,желаю что бы все..
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18.06.2024 13:58 Ответить
оружие не почистил, 3 наряда вне очереди!!!)
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18.06.2024 14:03 Ответить
Я б так не глузував з орків. У них духу вистачає вбити себе, а наші ухилянтами штабелями топляться в Тисі з переляку, отримавши повістку. Там пропаганда працює, навіть виправдовуючі зло. У нас же, зешобла зробила все, щоб дискредитувати і ЗСУ, і ТЦК. Зараз ухилянт самий шанований персонаж.
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18.06.2024 14:07 Ответить
..то не дух (щурів загнаних у безвихідь, і зпереду і ззаду), то - допінг (алкоголь, наркота, пігулки..) у дії..
а "ухилянти у Тисі" - то сором і ганьба продуманих жлобів-сцикунів, "какаразніц" імені Зєлєнскага..
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18.06.2024 14:43 Ответить
винахідливий! молодець!
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18.06.2024 14:10 Ответить
Наполегливий попався.
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18.06.2024 14:23 Ответить
Харошій руSSкій. КакЦапам треба брати приклад в першу чергу таким як латініна.
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18.06.2024 14:35 Ответить
під наркотою
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18.06.2024 14:44 Ответить
або ломкою
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18.06.2024 17:26 Ответить
«Если долго мучиться..., что нибудь получится » А. Пугачева
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18.06.2024 15:10 Ответить
стрєлково-грєнадьорскій єгєрь !
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18.06.2024 15:47 Ответить
Ледащо… московське…
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18.06.2024 19:39 Ответить
 
 