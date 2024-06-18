Оккупант не смог застрелиться из автомата, но самоликвидировался с помощью гранаты. ВИДЕО 18+

Оккупант свел счеты с жизнью, подорвав себя гранатой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись самоликвидации оккупанта сняли операторы дронов 46-й аэромобильной бригады. На записи видно, что оккупант сначала безуспешно пытался застрелиться из автомата.

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