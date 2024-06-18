Росія планує перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин
На Харківському напрямку російські загарбники зазнали чималих втрат. Тепер країна-агресорка намагається поповнити втрати живої сили. Зокрема, Кремль готується перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська.
Про це в етері телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Волошина, у Вовчанську, що на Харківщині, українським захисникам протистоять 138-ма окрема мотострілецька бригада, 83-тя окрема десантно-штурмова бригада та 30-й мотострілецький полк російської армії.
На цей напрямок окупанти також планують перекинути підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти з Тихоокеанського флоту і підрозділи, які належать до 25-ї окремої мотострілецької бригади 6 армії з Ленінградського військового округу.
Зазначається, що наразі 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти дислокується в місті Владивосток і селищі Слов'янка в Приморському краї за 9 300 кілометрів від Харківщини.
Також речник ОСУВ "Хортиця" розповів, що за майже півтора місяця боїв за Вовчанськ російські загарбники понесли чималі втрати особового складу. За його словами, це понад 4 тис. знищених окупантів.
Тому для того, щоб поповнити втрати керівництво РФ намагається залучити угрупування, які перебувають біля кордонів України, а також ті військові угрупуваннями, які знаходяться на території Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому і знімають війська знего…
А своему плебсу втюшуе зо вони воюють з НАТО.
та бачили вже...
це "офіційна" сторінка цих вбивць....
щось кацапи ще не "обновили" свою "кнігу пам`яті"... всі жмуріки з 1995 року-це вбивці з чеченської війни....
я їм писав багато разів, щоб ті "потроху прозрівали"...та відновлювали Зелений Клин....але бачу.. поки-що не доходить до рашистського мозку....
чи, шмигаль, всім наказав, кожної доби, відсвічувати в марафоні?
Звонок с фронта: три российских штурмовика рассказывают, что происходит под Волчанском. По их словам, «Бахмут отдыхает»
«Нас здесь херачат, как собак!»
«Командиры-****** гонят нас, как в Гражданскую, с «ура» и пистолетом на пулемет, там дроны нас херачат, а нам ответить нечем, РЭБ не работает», - прислал сообщение в мессенджер знакомый парень из соседнего дома.
«Вагнеровцы», кто был под Бахмутом, говорят, что Бахмут отдыхает!"
захватыватьосвобожать Курильские острова или даже Сахалин.
https://morpex.ru/kniga-pamyati?page=5 https://morpex.ru/kniga-pamyati?page=5
це "офіційна" сторінка цих вбивць....
щось кацапи ще не "обновили" свою "кнігу пам`яті"... всі жмуріки з 1995 року-це вбивці з чеченської війни....
я їм писав багато разів, щоб ті "потроху прозрівали"...та відновлювали Зелений Клин....але бачу.. поки-що не доходить до рашистського мозку....
Сибір та Далекий Схід уже повністю залежить від продовольчого забезпечення китайськими фермерами яким Путін передав "зерновий пояс" Сибіру у оренду на 50 років (вважай - НАВІЧНО)
https://www.yahoo.com/news/explainer-happens-next-ukraines-debt-191932640.html
забирайте своє
- Знаєте куме! Здається мені - Путін не "просто так" жене бойову техніку та живу силу до України, щоб ми її знищували" Це його чергова "многоходовочка"!
- І в чому вона полягає?
- Він, мабуть, вирішив знищить боєздатний контингент - солдат і техніку, щоб на той час, коли Росія почне розвалюваться, а китайці реально почнуть підминать під себе Сибір і народ стане вимагать від нього вживать заходів до оборони російських кордонів - він розведе руками і скаже, що ні зброї, ні *********** нема - "всё патратили на хахлов и технику НАТО" І здасть Сибір китайцям!
«Граждане России! Братья и сёстры! К вам обращаюсь я , друзья мои! В очередной раз коварный Запад нанёс нам подлый удар в спину! Пока мы боролись с поднявшим голову нацизмом в Украине, страны НАТО непрерывно поставляли бендеровцам оружие, науськивая их на наши войска, пришедшие, чтобы освободить братьев-украинцев от нацистского засилья киевской хунты Кроме того, они натравили на нас весь мир и организовали экономическую блокаду нашей великой Родины В результате мы понесли не только невосполнимые военные, но и экономические потери, из-за которых содержание восточных регионов нашей страны легло непосильным бременем на государственный бюджет Россия не в состоянии содержать отдельные восточные регионы и вынуждена передать их в долгосрочную аренду нашему давнишнему другу и соседу - Китайской Народной Республике Желающим вернуться на свою историческую Родину будут предоставлены земельные участки для поселения в европейской части России Пенза, Кострома и Мордовия ждут ваши трудолюбивые руки! И я вам говорю «Добро пожаловать!» на историческую Родину!!!»