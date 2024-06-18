Росія планує перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

На Харківському напрямку російські загарбники зазнали чималих втрат. Тепер країна-агресорка намагається поповнити втрати живої сили. Зокрема, Кремль готується перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська.

Про це в етері телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Волошина, у Вовчанську, що на Харківщині, українським захисникам протистоять 138-ма окрема мотострілецька бригада, 83-тя окрема десантно-штурмова бригада та 30-й мотострілецький полк російської армії.

На цей напрямок окупанти також планують перекинути підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти з Тихоокеанського флоту і підрозділи, які належать до 25-ї окремої мотострілецької бригади 6 армії з Ленінградського військового округу.

Зазначається, що наразі 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти дислокується в місті Владивосток і селищі Слов'янка в Приморському краї за 9 300 кілометрів від Харківщини.

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Також речник ОСУВ "Хортиця" розповів, що за майже півтора місяця боїв за Вовчанськ російські загарбники понесли чималі втрати особового складу. За його словами, це понад 4 тис. знищених окупантів.

Тому для того, щоб поповнити втрати керівництво РФ намагається залучити угрупування, які перебувають біля кордонів України, а також ті військові угрупуваннями, які знаходяться на території Росії.

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