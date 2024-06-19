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Новости Видео Война
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Оккупанты "играют в прятки" с украинскими дронами, бегая и ползая между тремя своими бронемашинами. ВИДЕО 18+

Операторы дронов из подразделения Shadow подожгли, по меньшей мере, две бронемашины и ликвидировали группу вражеских пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что после первых атак на колонну из трех российских МТЛБ, оккупанты начали разбегаться и расползаться по полю. Однако, их попытки спастись были тщетными. В конце записи видно, что тело одного из захватчиков сгорело в огне.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Бойцы уничтожили вражескую огнеметную систему ТОС "Солнцепек" с помощью дрона "Дикі шершні". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19403) уничтожение (7043)


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Топ комментарии
+15
Місце кацапа - у пеклі. Слава Українським захисникам !!!
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19.06.2024 16:19
+6
Вони прийшли нас вбивати, а знайшли собі безглузду, як їхнє життя, смерть.
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19.06.2024 16:46
+5
Такі кумедні: бігають - суєтяться)
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19.06.2024 16:39
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Місце кацапа - у пеклі. Слава Українським захисникам !!!
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19.06.2024 16:19 Ответить
я розумію,. релігія, все таке.
але ж, нафіга воно треба, люциферу, таке щастя, як кацап?
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19.06.2024 19:12 Ответить
Гра називається - хто не заховався я не виноватиии
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19.06.2024 16:21 Ответить
Такі кумедні: бігають - суєтяться)
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19.06.2024 16:39 Ответить
Вони прийшли нас вбивати, а знайшли собі безглузду, як їхнє життя, смерть.
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19.06.2024 16:46 Ответить
Музика ретро, орки плазують і вмирають. Що може бути краще на цьому світі.
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19.06.2024 16:47 Ответить
Гарно працюють наші воїни. Заставляють ванюшок займатися спортом. Убщєукрєпляющєй гімнастікой.
Помста, помста за те, як знущаються з наших полонених.
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19.06.2024 16:55 Ответить
Мені сподобався цей "балет". Подякував "хореографам" соточкою.
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19.06.2024 17:02 Ответить
Гарна робота Захисників України! Катюзі, по заслузі!
Слава Україні
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19.06.2024 17:02 Ответить
Дрыщи попутали берега отдыха ...
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19.06.2024 17:14 Ответить
Игры БРИКС
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19.06.2024 17:24 Ответить
От немає в Україні боліт
Бо інакше б вони показали
російське бойове мистецтво
сидіти в болоті з тростинкою в зубах,
як папа путіна, яким
цей виродок гордиться
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19.06.2024 17:28 Ответить
Ти шо здурів? А як би так в око ???
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19.06.2024 17:29 Ответить
Браво оператору , звукооператору , режисеру і всім виконавцям .
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19.06.2024 17:36 Ответить
Лади нє будєть, даказатєльства сгарєлі..
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19.06.2024 17:59 Ответить
А мені сподобався той що у білій пов'язці що хрестився...мабуть самурай чи камікадзе...але чому він не зробив сеппуку ?
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19.06.2024 18:12 Ответить
Смерть кацапам!
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19.06.2024 18:51 Ответить
 
 