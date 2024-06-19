Оккупанты "играют в прятки" с украинскими дронами, бегая и ползая между тремя своими бронемашинами. ВИДЕО 18+
Операторы дронов из подразделения Shadow подожгли, по меньшей мере, две бронемашины и ликвидировали группу вражеских пехотинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что после первых атак на колонну из трех российских МТЛБ, оккупанты начали разбегаться и расползаться по полю. Однако, их попытки спастись были тщетными. В конце записи видно, что тело одного из захватчиков сгорело в огне.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+15 Alex K #323845
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+5 Підлога Маккартні
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але ж, нафіга воно треба, люциферу, таке щастя, як кацап?
Помста, помста за те, як знущаються з наших полонених.
Слава Україні
Бо інакше б вони показали
російське бойове мистецтво
сидіти в болоті з тростинкою в зубах,
як папа путіна, яким
цей виродок гордиться