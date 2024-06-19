Бойцы уничтожили вражескую огнеметную систему ТОС "Солнцепек" с помощью дрона "Дикі шершні". ВИДЕО

Бойцы подразделения "BULAVA" поразили тяжелую российскую огнеметную систему ТОС "Солнцепёк" именным дроном "Хортица" от "Диких Шершнів".

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