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Новости Видео Война
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Бойцы уничтожили вражескую огнеметную систему ТОС "Солнцепек" с помощью дрона "Дикі шершні". ВИДЕО

Бойцы подразделения "BULAVA" поразили тяжелую российскую огнеметную систему ТОС "Солнцепёк" именным дроном "Хортица" от "Диких Шершнів".

Также смотрите: Операторы подразделения "BULAVA" уничтожили танк оккупантов с помощью дронов "Дикі шершні". ВИДЕО

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Также смотрите: Уничтожение вражеского блокпоста на Херсонщине с помощью дрона "Дикі шершні". ВИДЕО

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уничтожение (7043) дроны (3991) огнемет (22) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


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Топ комментарии
+5
На відео видна вторинна детонація, можеш називати це "пошкодили", але відновленню це 99,99% не підлягає.
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19.06.2024 13:17
+4
Натякаєш, що окуліста на ВЛК не пройдеш?
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19.06.2024 13:18
+2
Знищили чи пошкодили?
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19.06.2024 13:11
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Знищили чи пошкодили?
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19.06.2024 13:11 Ответить
На відео видна вторинна детонація, можеш називати це "пошкодили", але відновленню це 99,99% не підлягає.
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19.06.2024 13:17 Ответить
трошки подряпали
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19.06.2024 13:17 Ответить
Натякаєш, що окуліста на ВЛК не пройдеш?
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19.06.2024 13:18 Ответить
Гарно! І "посмертний салют" наявний Надіюся - екіпаж заночував усередині корпусу Надворі ж дощі ллють І комарі кусаються
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19.06.2024 13:31 Ответить
Посмертного салюта не увидел, детонации ракет не было, возможно дрон не попал вообще, хотя взорвался соввсем близко
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19.06.2024 14:59 Ответить
Я "посмертним салютом" називаю самовільний схід ракет з направляючих після враження самої пускової установки Якщо тобі цього не видно - значить тобі "повилазило"!
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19.06.2024 16:23 Ответить
Нічний "солнцєпьок"...
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19.06.2024 13:47 Ответить
Шершні -дикі, Бійці - вправні!
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19.06.2024 16:07 Ответить
- Ванька! Вы пачиму хахлов пабедить никак не можите?
- Патамушта ани всё-таки не один народ с нами! Они - "ночные твари" Даже Путин отметил, что мы не можем паразить их эшелоны с техникой, потому что ани их па ночам перебрасывают с запада И ваюют точно так же : днём - люди как люди А ночью "звереют" - как оборотни! Ни жить ни спать не дают!
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19.06.2024 16:26 Ответить
 
 