Бойцы уничтожили вражескую огнеметную систему ТОС "Солнцепек" с помощью дрона "Дикі шершні". ВИДЕО
Бойцы подразделения "BULAVA" поразили тяжелую российскую огнеметную систему ТОС "Солнцепёк" именным дроном "Хортица" от "Диких Шершнів".
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+5 Tierre
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+4 Валерий Коломиец #502756
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+2 Randall Flag #387882
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- Патамушта ани всё-таки не один народ с нами! Они - "ночные твари" Даже Путин отметил, что мы не можем паразить их эшелоны с техникой, потому что ани их па ночам перебрасывают с запада И ваюют точно так же : днём - люди как люди А ночью "звереют" - как оборотни! Ни жить ни спать не дают!