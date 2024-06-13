Операторы подразделения "BULAVA" уничтожили танк оккупантов с помощью дронов "Дикі шершні". ВИДЕО
Операторы подразделения "BULAVA" уничтожили танк оккупантов с помощью дронов "Дикі шершні".
Как сообщает Цензор.НЕТ, первым сбросом бойцы разрушили самодельную антидроновую защиту типа "мангал". Вторым попаданием забросили термитный заряд в люк танка.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий13.06.2024 21:38 Ответить Мне нравится 0
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