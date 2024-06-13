Операторы подразделения "BULAVA" уничтожили танк оккупантов с помощью дронов "Дикі шершні". ВИДЕО

Операторы подразделения "BULAVA" уничтожили танк оккупантов с помощью дронов "Дикі шершні".

Как сообщает Цензор.НЕТ, первым сбросом бойцы разрушили самодельную антидроновую защиту типа "мангал". Вторым попаданием забросили термитный заряд в люк танка.

Смотрите также: Уничтожение вражеского блокпоста на Херсонщине с помощью дрона "Дикі шершні". ВИДЕО

Благодаря вашим донатам - горит много техники. Спасибо всем за помощь!

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Карточка банка: 5375411207988499

PayPal: [email protected]

Смотрите также: Дрон "Королева шершнів" уничтожает вражеский блиндаж. ВИДЕО