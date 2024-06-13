РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9054 посетителя онлайн
Новости Видео Война
3 506 1

Операторы подразделения "BULAVA" уничтожили танк оккупантов с помощью дронов "Дикі шершні". ВИДЕО

Операторы подразделения "BULAVA" уничтожили танк оккупантов с помощью дронов "Дикі шершні".

Как сообщает Цензор.НЕТ, первым сбросом бойцы разрушили самодельную антидроновую защиту типа "мангал". Вторым попаданием забросили термитный заряд в люк танка.

Смотрите также: Уничтожение вражеского блокпоста на Херсонщине с помощью дрона "Дикі шершні". ВИДЕО

Благодаря вашим донатам - горит много техники. Спасибо всем за помощь!

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Карточка банка: 5375411207988499

PayPal: [email protected]

Смотрите также: Дрон "Королева шершнів" уничтожает вражеский блиндаж. ВИДЕО

Автор: 

танк (2260) уничтожение (7001) дроны (3969) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але БК десь випуляв, *****...
показать весь комментарий
13.06.2024 21:38 Ответить
 
 