Оператори підрозділу "BULAVA" знищили танк окупантів за допомогою дронів "Дикі шершні". ВIДЕО

Оператори підрозділу "BULAVA" знищили танк окупантів за допомогою дронів "Дикі шершні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, першим скидом бійці зруйнували саморобний антидроновий захист типу "мангал". Другим влучанням закинули термітний заряд в люк танка.

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