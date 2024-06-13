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Оператори підрозділу "BULAVA" знищили танк окупантів за допомогою дронів "Дикі шершні". ВIДЕО

Оператори підрозділу "BULAVA" знищили танк окупантів за допомогою дронів "Дикі шершні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, першим скидом бійці зруйнували саморобний антидроновий захист типу "мангал". Другим влучанням закинули термітний заряд в люк танка.

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Завдяки вашим донатам - горить багато техніки. Дякуємо всім за допомогу!

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Але БК десь випуляв, *****...
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13.06.2024 21:38 Відповісти
 
 