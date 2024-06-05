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Бійці Окремої президентської бригади знищили танк окупантів ударом FPV-дрона "Дикі Шершні". ВIДЕО

Військовослужбовці з підрозділу BULAVA 3-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади за допомогою дрона "Дикі шершні" з автонаведенням знищили російський танк.

Відомо, що оператор безпілотника виявив танк окупантів, зафіксував ціль і дав команду, після чого апарат самостійно завдав удару. При цьому засоби радіоелектронної боротьби росіян виявилися неефективними. Це стало можливим завдяки функції машинного зору та автонаведення, закладеної в БпЛА, передає Цензор.НЕТ.

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Дивіться: Бійці 93 ОМБр атакують ворожий танк, який згодом підривається на протитанковій міні. ВIДЕО

Автор: 

танк (2069) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (69) Дикі шершні (232)


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Бачу,що вразили, не бачу, що знищили
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05.06.2024 21:32 Відповісти
Рясно в них танчиків(
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05.06.2024 22:33 Відповісти
Не треба ганьбити цю бригаду "президентською"...
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06.06.2024 08:44 Відповісти
 
 