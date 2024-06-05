Бійці Окремої президентської бригади знищили танк окупантів ударом FPV-дрона "Дикі Шершні". ВIДЕО
Військовослужбовці з підрозділу BULAVA 3-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади за допомогою дрона "Дикі шершні" з автонаведенням знищили російський танк.
Відомо, що оператор безпілотника виявив танк окупантів, зафіксував ціль і дав команду, після чого апарат самостійно завдав удару. При цьому засоби радіоелектронної боротьби росіян виявилися неефективними. Це стало можливим завдяки функції машинного зору та автонаведення, закладеної в БпЛА, передає Цензор.НЕТ.
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показати весь коментар05.06.2024 21:32 Відповісти Мені подобається 3
Владислав Сварчевський
показати весь коментар05.06.2024 22:33 Відповісти Мені подобається 1
Ярема Стогін #518708
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