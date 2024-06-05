Бійці 93 ОМБр атакують ворожий танк, який згодом підривається на протитанковій міні. ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу Black Raven 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" вночі атакували танк окупантів. Ворожий екіпаж вирішив тікати з поля бою і підірвався на протитанковій міні.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Serhiy Talatynnik
показати весь коментар05.06.2024 18:13 Відповісти Мені подобається 7
boris petrik
показати весь коментар05.06.2024 18:21 Відповісти Мені подобається 11
Hulio
показати весь коментар05.06.2024 18:45 Відповісти Мені подобається 8
Oleg Zaporogec
показати весь коментар05.06.2024 18:59 Відповісти Мені подобається 5
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль