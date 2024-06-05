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Бійці 93 ОМБр атакують ворожий танк, який згодом підривається на протитанковій міні. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу Black Raven 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" вночі атакували танк окупантів. Ворожий екіпаж вирішив тікати з поля бою і підірвався на протитанковій міні.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники зупинили ворожий наступ та знищили танки Т-80 і Т-90 на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2069) знищення (7262) 93 окрема механізована бригада (295)


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Своіх нє брасаєм. Свого же і спихнув з дороги і попер на міну .
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05.06.2024 18:13 Відповісти
Щось дуже скромний опис. Там танк ,отримавши люлэй, з'їхав з глузду і врізався в машину супроводу, скинувши її в кювет ,а може це і бтр. Ну типу ,згорів сарай ,гори і хата.
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05.06.2024 18:21 Відповісти
Це ж йому не лєгковушки давить десь у Бєлгороді.
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05.06.2024 18:45 Відповісти
Файно лапті розлетілись
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05.06.2024 18:59 Відповісти
 
 