Бійці 93 ОМБр атакують ворожий танк, який згодом підривається на протитанковій міні. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу Black Raven 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" вночі атакували танк окупантів. Ворожий екіпаж вирішив тікати з поля бою і підірвався на протитанковій міні.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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