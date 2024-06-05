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Прикордонники зупинили ворожий наступ та знищили танки Т-80 і Т-90 на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Близько 50 окупантів за підтримки бронетехніки та танків рухалися в бік позицій підрозділу "Фенікс" в районі Курдюмівки на Донеччині. Ще на підступах завдяки дистанційному мінуванню підірвалися три ворожих БТР-82. Згодом оператори ударних БпЛА знищили пошкоджені бронетранспортери. Також, з FPV-дрона спочатку зупинили рух, а згодом розбили танк Т-80. Протитанкісти "Помсти" з протитанкового ракетного комплексу "Корсар" підбили танк Т-90М ("Прорив"), який також добили оператори дронів підрозділу "Фенікс".

Відповідне відео роботи опублікували у телеграм-каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом, під час невдалої спроби штурму ліквідовано 7 окупантів ще 13 отримали значні поранення.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5989) знищення (7262)


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05.06.2024 17:05 Відповісти
!!!
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05.06.2024 17:07 Відповісти
Респект і щира подяка нашим мужнім прикордонникам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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05.06.2024 17:38 Відповісти
Помста рулить. Слава Україні та ДПСУ.
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05.06.2024 18:21 Відповісти
Прутин сказал "танк ПодрЫв т-90 только выходит на позицию и ВСЁ" ©
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06.06.2024 00:40 Відповісти
Т.е. АналаГовне-т
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06.06.2024 00:42 Відповісти
 
 