Прикордонники зупинили ворожий наступ та знищили танки Т-80 і Т-90 на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Близько 50 окупантів за підтримки бронетехніки та танків рухалися в бік позицій підрозділу "Фенікс" в районі Курдюмівки на Донеччині. Ще на підступах завдяки дистанційному мінуванню підірвалися три ворожих БТР-82. Згодом оператори ударних БпЛА знищили пошкоджені бронетранспортери. Також, з FPV-дрона спочатку зупинили рух, а згодом розбили танк Т-80. Протитанкісти "Помсти" з протитанкового ракетного комплексу "Корсар" підбили танк Т-90М ("Прорив"), який також добили оператори дронів підрозділу "Фенікс".

Відповідне відео роботи опублікували у телеграм-каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом, під час невдалої спроби штурму ліквідовано 7 окупантів ще 13 отримали значні поранення.

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