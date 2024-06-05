Прикордонники зупинили ворожий наступ та знищили танки Т-80 і Т-90 на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Близько 50 окупантів за підтримки бронетехніки та танків рухалися в бік позицій підрозділу "Фенікс" в районі Курдюмівки на Донеччині. Ще на підступах завдяки дистанційному мінуванню підірвалися три ворожих БТР-82. Згодом оператори ударних БпЛА знищили пошкоджені бронетранспортери. Також, з FPV-дрона спочатку зупинили рух, а згодом розбили танк Т-80. Протитанкісти "Помсти" з протитанкового ракетного комплексу "Корсар" підбили танк Т-90М ("Прорив"), який також добили оператори дронів підрозділу "Фенікс".
Відповідне відео роботи опублікували у телеграм-каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загалом, під час невдалої спроби штурму ліквідовано 7 окупантів ще 13 отримали значні поранення.
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