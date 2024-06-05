Пограничники остановили вражеское наступление и уничтожили танки Т-80 и Т-90 на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Около 50 оккупантов при поддержке бронетехники и танков двигались в сторону позиций подразделения "Фенікс" в районе Курдюмовки в Донецкой области. Еще на подступах, благодаря дистанционному минированию, подорвались три вражеские БТР-82. Впоследствии операторы ударных БПЛА уничтожили поврежденные бронетранспортеры. Также с FPV-дрона сначала остановили движение, а затем разбили танк Т-80. Противотанкисты "Помсти" из противотанкового ракетного комплекса "Корсар" подбили танк Т-90М ("Прорыв"), который также добили операторы дронов подразделения "Фенікс".

Соответствующее видео работы опубликовали в телеграмм-канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В общем, во время неудачной попытки штурма ликвидировано 7 оккупантов, еще 13 получили значительные ранения.

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