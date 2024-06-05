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Новости Видео Война
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Пограничники остановили вражеское наступление и уничтожили танки Т-80 и Т-90 на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Около 50 оккупантов при поддержке бронетехники и танков двигались в сторону позиций подразделения "Фенікс" в районе Курдюмовки в Донецкой области. Еще на подступах, благодаря дистанционному минированию, подорвались три вражеские БТР-82. Впоследствии операторы ударных БПЛА уничтожили поврежденные бронетранспортеры. Также с FPV-дрона сначала остановили движение, а затем разбили танк Т-80. Противотанкисты "Помсти" из противотанкового ракетного комплекса "Корсар" подбили танк Т-90М ("Прорыв"), который также добили операторы дронов подразделения "Фенікс".

Соответствующее видео работы опубликовали в телеграмм-канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В общем, во время неудачной попытки штурма ликвидировано 7 оккупантов, еще 13 получили значительные ранения.

Также смотрите: Российский танк разлетается вдребезги после атаки с американского ПТРК "Javelin". ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6433) уничтожение (6938)


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Слава Нації!
ПДА кацапської підарації!
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05.06.2024 17:05 Ответить
!!!
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05.06.2024 17:07 Ответить
Респект і щира подяка нашим мужнім прикордонникам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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05.06.2024 17:38 Ответить
Помста рулить. Слава Україні та ДПСУ.
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05.06.2024 18:21 Ответить
Прутин сказал "танк ПодрЫв т-90 только выходит на позицию и ВСЁ" ©
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06.06.2024 00:40 Ответить
Т.е. АналаГовне-т
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06.06.2024 00:42 Ответить
 
 