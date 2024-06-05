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Российский танк разлетается вдребезги после атаки с американского ПТРК "Javelin". ВИДЕО

Украинские воины на угледарском направлении уничтожили российский танк с помощью американского ПТРК "Javelin".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что после попадания вражеская бронемашина взрывается и разлетается в клочья.

"Точное попадание из американского ПТРК Javelin наизнанку выворачивает российский танк на Угледарском направлении", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Бойцы 46-й ОАэМБр уничтожили вражеский танк на Угледарском направлении. ВИДЕО

Автор: 

оружие (10219) США (26687) танк (2256) уничтожение (6938) Javelin (167)


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Топ комментарии
+8
І мангал не допоміг
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05.06.2024 14:13
+7
гарно коєкомплект рванув, три кацапи отримали квиток на концерт кабздана !!!
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05.06.2024 14:11
+7
Дкрко, Javelin й вражає танк з верху. Удар у бок тільки для легкоброньованої техніки. Там два режима.
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05.06.2024 14:39
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гарно коєкомплект рванув, три кацапи отримали квиток на концерт кабздана !!!
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05.06.2024 14:11 Ответить
і слайсер не допоміг ))
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05.06.2024 14:12 Ответить
І мангал не допоміг
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05.06.2024 14:13 Ответить
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05.06.2024 14:16 Ответить
Сейчас опаснее професии механик-водитель есть только профессия водитель бензовоза.щас столько Дронов летает что и движок не успееш завести как прилетит или дрон атакует.
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05.06.2024 14:21 Ответить
видно ніби щось зверху падає, прямо перед вибухом
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05.06.2024 14:22 Ответить
Ви вірно подмітили, на 0,17 секунді прилітає вертикально. Не схоже на "Javelin".
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05.06.2024 14:26 Ответить
Дкрко, Javelin й вражає танк з верху. Удар у бок тільки для легкоброньованої техніки. Там два режима.
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05.06.2024 14:39 Ответить
Це Джавеліни так вдаряють. Але це український Джавелін. Так, американського походження, але український.
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05.06.2024 14:40 Ответить
Продивився покадрово. Взагалі не видно чим. На одному кадрі їде, на другому вже спалах, самого снаряду на попередньому кадрі не видно.

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05.06.2024 14:56 Ответить
Прєлєсно, прєдлєсно....
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05.06.2024 14:26 Ответить
Гарнюче.
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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05.06.2024 14:40 Ответить
Г. О. Й. Д. А.
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05.06.2024 14:42 Ответить
Джевелин в 10раз швидче летить, а на відео щось дуже надто повільно уцілило в башню.
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05.06.2024 14:50 Ответить
Отличное видео, Супер! А можно было продолжить видео ещё этак на 30 секунд чтобы растянуть удовольствие.. )
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05.06.2024 15:03 Ответить
Пісєц, скільки в коментах спеціалістів по Javelin. Де ви його взагалі бачили? В Call of Duty? ))))
=====
1. Саме так і летить.

2. Існує купа нюансів по роботі з Javelin. На ютубі ви цього не побачите. Ціна навчання - на жаль, людські життя. В мене побратим так загинув. Не великий спец в тих кацапських радарних танкових системах, але якщо надибав танк - треба бути уважним, бо ті 8 секунд він тебе теж бачить на моніторах. У нас так і трапилося. І від бліндажу не відійшов, і поки наводився, той башту розвернув.
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05.06.2024 15:07 Ответить
ехали кацапы на войну за рашу,
получили в рыло и к кабздону сразу.....
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05.06.2024 15:11 Ответить
Экзорцизм!
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05.06.2024 15:15 Ответить
Мгновенная прожарка
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05.06.2024 15:42 Ответить
Піджарочка була?
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05.06.2024 16:02 Ответить
Кацап щелкнул этот ваш Джавелин как орешек!
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05.06.2024 18:34 Ответить
 
 