Российский танк разлетается вдребезги после атаки с американского ПТРК "Javelin". ВИДЕО

Украинские воины на угледарском направлении уничтожили российский танк с помощью американского ПТРК "Javelin".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что после попадания вражеская бронемашина взрывается и разлетается в клочья.

"Точное попадание из американского ПТРК Javelin наизнанку выворачивает российский танк на Угледарском направлении", - отмечает в комментарии автор публикации.

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