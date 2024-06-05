Российский танк разлетается вдребезги после атаки с американского ПТРК "Javelin". ВИДЕО
Украинские воины на угледарском направлении уничтожили российский танк с помощью американского ПТРК "Javelin".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что после попадания вражеская бронемашина взрывается и разлетается в клочья.
"Точное попадание из американского ПТРК Javelin наизнанку выворачивает российский танк на Угледарском направлении", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+8 Федь Олексій
показать весь комментарий05.06.2024 14:13
+7 vuiko dobrui
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+7 Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий05.06.2024 14:39
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Слава Захисникам України-Героям Слава!
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1. Саме так і летить.
2. Існує купа нюансів по роботі з Javelin. На ютубі ви цього не побачите. Ціна навчання - на жаль, людські життя. В мене побратим так загинув. Не великий спец в тих кацапських радарних танкових системах, але якщо надибав танк - треба бути уважним, бо ті 8 секунд він тебе теж бачить на моніторах. У нас так і трапилося. І від бліндажу не відійшов, і поки наводився, той башту розвернув.
получили в рыло и к кабздону сразу.....