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Бойцы 46-й ОАэМБр уничтожили вражеский танк на Угледарском направлении. ВИДЕО

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский танк на Угледарском направлении.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Уничтожение российского ТОС-1А "Солнцепек". ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) уничтожение (6938) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (58)


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Це саме те, що реально можна назвати знищеним.
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04.06.2024 23:58 Ответить
Гарненько так ,вциділи !
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05.06.2024 00:09 Ответить
Цікаво навіть, на такій малій швидкості щось зверху йому влетіло в башню.
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05.06.2024 00:11 Ответить
Хлопці , Ви Герої , дякуємо 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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05.06.2024 00:23 Ответить
Обделались легким испугом😁
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05.06.2024 00:41 Ответить
Ось що «Джавелін баштовідриваючий» виробляє! Браво хлопцям-героям! 💙💛👏👏👏
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05.06.2024 01:10 Ответить
Тихо завёлся, тихо пошёл
Кто-то в траншее буй орка нашёл...
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05.06.2024 05:37 Ответить
І "мангал" не допоміг!
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05.06.2024 06:01 Ответить
Інженери 100 відсотків,супер.
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05.06.2024 20:45 Ответить
 
 