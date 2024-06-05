Бойцы 46-й ОАэМБр уничтожили вражеский танк на Угледарском направлении. ВИДЕО
Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский танк на Угледарском направлении.
Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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