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Уничтожение российского ТОС-1А "Солнцепек". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады нанесли удар по технике, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Аэробомбер 46-й ОАэмбр ликвидировал оккупанта, прятавшегося в воронке. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7165) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (58)


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Топ комментарии
+21
Та хіба це красиво? Це - до біса красиво!!!!
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11.03.2024 22:18
+17
Ну это как минимум красиво
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11.03.2024 22:15
+13
"Солнцепук"...
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11.03.2024 22:19
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Ну это как минимум красиво
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11.03.2024 22:15 Ответить
Та хіба це красиво? Це - до біса красиво!!!!
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11.03.2024 22:18 Ответить
"Солнцепук"...
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11.03.2024 22:19 Ответить
Напікся на українському сонечку.
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11.03.2024 22:19 Ответить
Дуже гарний фейерверк! 👍
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11.03.2024 22:21 Ответить
щось тi сонцепьокі паряться чи не по 3 на день.
нормальний курс!
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11.03.2024 22:26 Ответить
сонцепьокі і буратини довіряют тіко найелітнішим підрозділам вдв рф
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11.03.2024 22:33 Ответить
БК был в наличии
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11.03.2024 22:42 Ответить
Schön!
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11.03.2024 22:45 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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11.03.2024 23:15 Ответить
Феєрично
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11.03.2024 23:36 Ответить
Це звичайно ж супер.. Але то метал. А шкварки були? Бо завжди хочеться чогось і для душі.
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11.03.2024 23:39 Ответить
Вибух не такий епічний, як бувало, мабуть цей сонцехрюк вже трошки встиг опороситися… але теж непогано вийшло
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11.03.2024 23:42 Ответить
Молодці!! Щиро дякуємо Захисникам України!!
Більше не буде московіт, гадити в Україні!
Слава Україні!!
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11.03.2024 23:51 Ответить
Этим же днем данное видео было про взрыв бк т72, теперь солнцепек, хотя не важно, солнцепек или т72, главное минуснули!
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12.03.2024 01:01 Ответить
Солцепек на базе Т-72.Перестраховались.
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12.03.2024 07:27 Ответить
То було інше відео з іншим вибухом
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12.03.2024 09:00 Ответить
 
 