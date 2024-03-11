Уничтожение российского ТОС-1А "Солнцепек". ВИДЕО
Украинские воины уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".
Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады нанесли удар по технике, передает Цензор.НЕТ.
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