УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10130 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
12 137 17

Знищення російського ТОС-1А "Солнцепек". ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожу важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек".

Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади завдали удару по техніці, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Росіянин про ситуацію в Кринках: "Хохлы бомбят без остановки. Пацанов дох#я положили, 28 двухсотых, остальные все трехсотые". ВIДЕО

Автор: 

знищення (8076) 46 окрема десантно-штурмова бригада (59)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Та хіба це красиво? Це - до біса красиво!!!!
показати весь коментар
11.03.2024 22:18 Відповісти
+17
Ну это как минимум красиво
показати весь коментар
11.03.2024 22:15 Відповісти
+13
"Солнцепук"...
показати весь коментар
11.03.2024 22:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну это как минимум красиво
показати весь коментар
11.03.2024 22:15 Відповісти
Та хіба це красиво? Це - до біса красиво!!!!
показати весь коментар
11.03.2024 22:18 Відповісти
"Солнцепук"...
показати весь коментар
11.03.2024 22:19 Відповісти
Напікся на українському сонечку.
показати весь коментар
11.03.2024 22:19 Відповісти
Дуже гарний фейерверк! 👍
показати весь коментар
11.03.2024 22:21 Відповісти
щось тi сонцепьокі паряться чи не по 3 на день.
нормальний курс!
показати весь коментар
11.03.2024 22:26 Відповісти
сонцепьокі і буратини довіряют тіко найелітнішим підрозділам вдв рф
показати весь коментар
11.03.2024 22:33 Відповісти
БК был в наличии
показати весь коментар
11.03.2024 22:42 Відповісти
Schön!
показати весь коментар
11.03.2024 22:45 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
11.03.2024 23:15 Відповісти
Феєрично
показати весь коментар
11.03.2024 23:36 Відповісти
Це звичайно ж супер.. Але то метал. А шкварки були? Бо завжди хочеться чогось і для душі.
показати весь коментар
11.03.2024 23:39 Відповісти
Вибух не такий епічний, як бувало, мабуть цей сонцехрюк вже трошки встиг опороситися… але теж непогано вийшло
показати весь коментар
11.03.2024 23:42 Відповісти
Молодці!! Щиро дякуємо Захисникам України!!
Більше не буде московіт, гадити в Україні!
Слава Україні!!
показати весь коментар
11.03.2024 23:51 Відповісти
Этим же днем данное видео было про взрыв бк т72, теперь солнцепек, хотя не важно, солнцепек или т72, главное минуснули!
показати весь коментар
12.03.2024 01:01 Відповісти
Солцепек на базе Т-72.Перестраховались.
показати весь коментар
12.03.2024 07:27 Відповісти
То було інше відео з іншим вибухом
показати весь коментар
12.03.2024 09:00 Відповісти
 
 