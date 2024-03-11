Знищення російського ТОС-1А "Солнцепек". ВIДЕО
Українські воїни знищили ворожу важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек".
Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади завдали удару по техніці, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+21 Ol Ol #584272
показати весь коментар11.03.2024 22:18 Відповісти Посилання
+17 Олег Мандрівник #582578
показати весь коментар11.03.2024 22:15 Відповісти Посилання
+13 Алекс Скела
показати весь коментар11.03.2024 22:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нормальний курс!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Більше не буде московіт, гадити в Україні!
Слава Україні!!