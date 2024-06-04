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Новини Відео Війна
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Бійці 46 ОАеМБр знищили ворожий танк на Вугледарському напрямку. ВIДЕО

Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили ворожий танк на Вугледарському напрямку.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

танк (2071) знищення (7334) 46 окрема десантно-штурмова бригада (58)


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Це саме те, що реально можна назвати знищеним.
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04.06.2024 23:58 Відповісти
Гарненько так ,вциділи !
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05.06.2024 00:09 Відповісти
Цікаво навіть, на такій малій швидкості щось зверху йому влетіло в башню.
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05.06.2024 00:11 Відповісти
Хлопці , Ви Герої , дякуємо 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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05.06.2024 00:23 Відповісти
Обделались легким испугом😁
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05.06.2024 00:41 Відповісти
Ось що «Джавелін баштовідриваючий» виробляє! Браво хлопцям-героям! 💙💛👏👏👏
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05.06.2024 01:10 Відповісти
Тихо завёлся, тихо пошёл
Кто-то в траншее буй орка нашёл...
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05.06.2024 05:37 Відповісти
І "мангал" не допоміг!
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05.06.2024 06:01 Відповісти
Інженери 100 відсотків,супер.
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05.06.2024 20:45 Відповісти
 
 