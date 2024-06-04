Бійці 46 ОАеМБр знищили ворожий танк на Вугледарському напрямку. ВIДЕО
Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили ворожий танк на Вугледарському напрямку.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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