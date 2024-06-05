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Двоє палаючих окупантів вилазять із охопленої вогнем бронемашини. ВIДЕО 18+

Українські воїни знищили ворожу бронемашину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис палаючої російської бронемашини, опублікований у соцмережах. На записі, видно, що двоє загарбників повністю охоплені вогнем, змогли вибратися із бойової машини і ще кілька секунд ходили полем.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": І тікав, і мертвим прикидався: окупант марно намагається уникнути смертельного удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17419) знищення (7262)


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Топ коментарі
+29
От же живучі чурки!
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05.06.2024 13:30
+22
Один навіть пританцьовував - мабуть радості повні штани
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05.06.2024 13:30
+18
"блукаючі вогні" - загадка природи )))
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05.06.2024 13:31
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От же живучі чурки!
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05.06.2024 13:30 Відповісти
гори-гори ясно щоби не погасло .
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05.06.2024 13:30 Відповісти
Один навіть пританцьовував - мабуть радості повні штани
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05.06.2024 13:30 Відповісти
Може в навушниках був, і там відповідна музика грала?
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05.06.2024 13:49 Відповісти
"блукаючі вогні" - загадка природи )))
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05.06.2024 13:31 Відповісти
світлячкм...мать їх
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05.06.2024 14:36 Відповісти
Реально zомбиленд какой то на нас напал. А могли бы дома спиться
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05.06.2024 13:31 Відповісти
Плюс два на концерт кобзона
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05.06.2024 13:32 Відповісти
Солярка горит. Шансов выжить ноль!
Для любителей дедов на палке. Когда загоралось топливо в КВ, Т-34, Исах, то шансов на спасение экипажа практически не было.
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05.06.2024 13:35 Відповісти
А чого вилізли? І там накабздона чутно
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05.06.2024 13:35 Відповісти
Пересмажені паРашкінці...песикам не сподобаються...
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05.06.2024 13:36 Відповісти
Хепі енд (тобто повне вигоряння) не показано.
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05.06.2024 13:37 Відповісти
"Улыбнитесь, каскадёры! Ведь опасность - это всё-таки пустяк,
Улыбнитесь, каскадёры! Мы у случая прекрасного в гостях" (група "зємлянє", 1995 рік)
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05.06.2024 13:38 Відповісти
Пісня років на 15 старша
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05.06.2024 13:53 Відповісти
та да - тому вона написана на цєрковнославянском язикє
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05.06.2024 14:13 Відповісти
підари ви ж все рівно помрете, навіщо так безславно ? Краще забараньте якогось місцевого корупціонера який крав краде і буде красти завжди
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05.06.2024 13:38 Відповісти
"Вогняні вершники Апокаліпсису"
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05.06.2024 13:40 Відповісти
Файно
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05.06.2024 13:41 Відповісти
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05.06.2024 13:45 Відповісти
Their roofs are on fire.
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05.06.2024 13:47 Відповісти
Раньше горели только дупы, теперь все
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05.06.2024 13:51 Відповісти
Примарні гонщики
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05.06.2024 13:54 Відповісти
пуйловські факели
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05.06.2024 13:56 Відповісти
ой !!! як файно горять, наче ватра ...
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05.06.2024 13:58 Відповісти
Це оті обіцяні травневі шашлики?
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05.06.2024 13:58 Відповісти
І навіщо вилазили? Таке барбєкю хробакам спотворили
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05.06.2024 19:16 Відповісти
як правильно
Ходун чи Ходєц??
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05.06.2024 13:59 Відповісти
Правильно, писдєць.
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05.06.2024 14:04 Відповісти
Жареная свинья, но не съедобная, можно отравиться)))
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05.06.2024 14:12 Відповісти
Якісь факіри ці вогненні орки. А іде досить впевнено, видно цей фокус на біс.
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05.06.2024 14:15 Відповісти
,,Будем гореть так ярко , как сердце отважного Данко ".
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05.06.2024 15:02 Відповісти
Граната прямо в люк попала
П..дой накрылся экипаж
Четыре трупа на фоне бэхи
Украсят траурный пейзаж
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05.06.2024 15:31 Відповісти
Відеоінструкція для кацапів "Як правильно зайти в пекло".
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05.06.2024 15:41 Відповісти
двіжуха у окупантів огнєнна
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05.06.2024 15:52 Відповісти
там їх троє. вогняні дупи!
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05.06.2024 16:05 Відповісти
Улыбнитесь, каскадёры ведь опасность это всё-таки пустяк....(с)
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05.06.2024 16:58 Відповісти
Пройшли тест на каскадерів без страхування, але це останній їх фільм! Гарні актори (стали гарними ) та режисери просто супер! Слава ЗСУ!
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05.06.2024 19:06 Відповісти
- Гореть всегда, гореть везде,
- До дней последних донца!
- Гореть, и ни каких гвоздей!
- Вот лозунг мой (кацапа) и солнца!

В. Маяковский (хз какой год)
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05.06.2024 19:12 Відповісти
 
 