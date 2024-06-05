Двоє палаючих окупантів вилазять із охопленої вогнем бронемашини. ВIДЕО 18+

Українські воїни знищили ворожу бронемашину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис палаючої російської бронемашини, опублікований у соцмережах. На записі, видно, що двоє загарбників повністю охоплені вогнем, змогли вибратися із бойової машини і ще кілька секунд ходили полем.

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