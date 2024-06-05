Двоє палаючих окупантів вилазять із охопленої вогнем бронемашини. ВIДЕО 18+
Українські воїни знищили ворожу бронемашину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис палаючої російської бронемашини, опублікований у соцмережах. На записі, видно, що двоє загарбників повністю охоплені вогнем, змогли вибратися із бойової машини і ще кілька секунд ходили полем.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+29 Gregory Mihelson
показати весь коментар05.06.2024 13:30
+22 Валентин Коваль #587289
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+18 Fjall_Raven
показати весь коментар05.06.2024 13:31
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Для любителей дедов на палке. Когда загоралось топливо в КВ, Т-34, Исах, то шансов на спасение экипажа практически не было.
Улыбнитесь, каскадёры! Мы у случая прекрасного в гостях" (група "зємлянє", 1995 рік)
Ходун чи Ходєц??
П..дой накрылся экипаж
Четыре трупа на фоне бэхи
Украсят траурный пейзаж
- До дней последних донца!
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В. Маяковский (хз какой год)