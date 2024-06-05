Двое горящих оккупантов вылезают из горящей бронемашины
Украинские воины уничтожили вражескую бронемашину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись горящей российской бронемашины, опубликована в соцсетях. На записи видно, что двое захватчиков полностью охвачены огнем, смогли выбраться из боевой машины и еще несколько секунд ходили по полю.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+29 Gregory Mihelson
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Для любителей дедов на палке. Когда загоралось топливо в КВ, Т-34, Исах, то шансов на спасение экипажа практически не было.
Улыбнитесь, каскадёры! Мы у случая прекрасного в гостях" (група "зємлянє", 1995 рік)
Ходун чи Ходєц??
П..дой накрылся экипаж
Четыре трупа на фоне бэхи
Украсят траурный пейзаж
- До дней последних донца!
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- Вот лозунг мой (кацапа) и солнца!
В. Маяковский (хз какой год)