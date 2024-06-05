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Двое горящих оккупантов вылезают из горящей бронемашины

Украинские воины уничтожили вражескую бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись горящей российской бронемашины, опубликована в соцсетях. На записи видно, что двое захватчиков полностью охвачены огнем, смогли выбраться из боевой машины и еще несколько секунд ходили по полю.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": И убегал, и мертвым притворялся: оккупант тщетно пытается избежать смертельного удара дрона-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19249) уничтожение (6938)


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Топ комментарии
+29
От же живучі чурки!
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05.06.2024 13:30
+22
Один навіть пританцьовував - мабуть радості повні штани
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05.06.2024 13:30
+18
"блукаючі вогні" - загадка природи )))
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05.06.2024 13:31
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От же живучі чурки!
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05.06.2024 13:30 Ответить
гори-гори ясно щоби не погасло .
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05.06.2024 13:30 Ответить
Один навіть пританцьовував - мабуть радості повні штани
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05.06.2024 13:30 Ответить
Може в навушниках був, і там відповідна музика грала?
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05.06.2024 13:49 Ответить
"блукаючі вогні" - загадка природи )))
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05.06.2024 13:31 Ответить
світлячкм...мать їх
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05.06.2024 14:36 Ответить
Реально zомбиленд какой то на нас напал. А могли бы дома спиться
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05.06.2024 13:31 Ответить
Плюс два на концерт кобзона
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05.06.2024 13:32 Ответить
Солярка горит. Шансов выжить ноль!
Для любителей дедов на палке. Когда загоралось топливо в КВ, Т-34, Исах, то шансов на спасение экипажа практически не было.
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05.06.2024 13:35 Ответить
А чого вилізли? І там накабздона чутно
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05.06.2024 13:35 Ответить
Пересмажені паРашкінці...песикам не сподобаються...
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05.06.2024 13:36 Ответить
Хепі енд (тобто повне вигоряння) не показано.
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05.06.2024 13:37 Ответить
"Улыбнитесь, каскадёры! Ведь опасность - это всё-таки пустяк,
Улыбнитесь, каскадёры! Мы у случая прекрасного в гостях" (група "зємлянє", 1995 рік)
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05.06.2024 13:38 Ответить
Пісня років на 15 старша
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05.06.2024 13:53 Ответить
та да - тому вона написана на цєрковнославянском язикє
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05.06.2024 14:13 Ответить
підари ви ж все рівно помрете, навіщо так безславно ? Краще забараньте якогось місцевого корупціонера який крав краде і буде красти завжди
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05.06.2024 13:38 Ответить
"Вогняні вершники Апокаліпсису"
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05.06.2024 13:40 Ответить
Файно
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05.06.2024 13:41 Ответить
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05.06.2024 13:45 Ответить
Their roofs are on fire.
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05.06.2024 13:47 Ответить
Раньше горели только дупы, теперь все
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05.06.2024 13:51 Ответить
Примарні гонщики
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05.06.2024 13:54 Ответить
пуйловські факели
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05.06.2024 13:56 Ответить
ой !!! як файно горять, наче ватра ...
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05.06.2024 13:58 Ответить
Це оті обіцяні травневі шашлики?
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05.06.2024 13:58 Ответить
І навіщо вилазили? Таке барбєкю хробакам спотворили
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05.06.2024 19:16 Ответить
як правильно
Ходун чи Ходєц??
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05.06.2024 13:59 Ответить
Правильно, писдєць.
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05.06.2024 14:04 Ответить
Жареная свинья, но не съедобная, можно отравиться)))
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05.06.2024 14:12 Ответить
Якісь факіри ці вогненні орки. А іде досить впевнено, видно цей фокус на біс.
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05.06.2024 14:15 Ответить
,,Будем гореть так ярко , как сердце отважного Данко ".
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05.06.2024 15:02 Ответить
Граната прямо в люк попала
П..дой накрылся экипаж
Четыре трупа на фоне бэхи
Украсят траурный пейзаж
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05.06.2024 15:31 Ответить
Відеоінструкція для кацапів "Як правильно зайти в пекло".
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05.06.2024 15:41 Ответить
двіжуха у окупантів огнєнна
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05.06.2024 15:52 Ответить
там їх троє. вогняні дупи!
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05.06.2024 16:05 Ответить
Улыбнитесь, каскадёры ведь опасность это всё-таки пустяк....(с)
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05.06.2024 16:58 Ответить
Пройшли тест на каскадерів без страхування, але це останній їх фільм! Гарні актори (стали гарними ) та режисери просто супер! Слава ЗСУ!
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05.06.2024 19:06 Ответить
- Гореть всегда, гореть везде,
- До дней последних донца!
- Гореть, и ни каких гвоздей!
- Вот лозунг мой (кацапа) и солнца!

В. Маяковский (хз какой год)
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05.06.2024 19:12 Ответить
 
 