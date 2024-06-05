Двое горящих оккупантов вылезают из горящей бронемашины

Украинские воины уничтожили вражескую бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись горящей российской бронемашины, опубликована в соцсетях. На записи видно, что двое захватчиков полностью охвачены огнем, смогли выбраться из боевой машины и еще несколько секунд ходили по полю.

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