И убегал, и мертвым притворялся: оккупант тщетно пытается избежать смертельного удара дрона-камикадзе. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Химеры" из 20-го отдельного батальона спецназначения "Украина" Отдельной президентской бригады ликвидировали оккупанта, который всячески пытался избежать смерти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант быстро бегал по полю, уклонялся от атаки БПЛА и даже притворялся мертвым. Впрочем, все попытки оказались тщетными.

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