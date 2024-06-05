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И убегал, и мертвым притворялся: оккупант тщетно пытается избежать смертельного удара дрона-камикадзе. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Химеры" из 20-го отдельного батальона спецназначения "Украина" Отдельной президентской бригады ликвидировали оккупанта, который всячески пытался избежать смерти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант быстро бегал по полю, уклонялся от атаки БПЛА и даже притворялся мертвым. Впрочем, все попытки оказались тщетными.

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Автор: 

армия РФ (19249) уничтожение (6938) дроны (3931) Отдельная президентская бригада (68)


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Топ комментарии
+14
Самі тряпки сцяні полетіли
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05.06.2024 13:11
+8
В конце он прикинулся очень правдоподобно, и откинулся тоже.
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05.06.2024 13:12
+8
орка покарано за обман і недостойну асвабадителя поведінку.
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05.06.2024 13:16
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Самі тряпки сцяні полетіли
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05.06.2024 13:11 Ответить
то онучі мокшанські...
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05.06.2024 16:42 Ответить
В конце он прикинулся очень правдоподобно, и откинулся тоже.
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05.06.2024 13:12 Ответить
орка покарано за обман і недостойну асвабадителя поведінку.
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05.06.2024 13:16 Ответить
Він то плакав то сміявся то щетинився як иож - сумашедшии - шо ж візьмеш
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05.06.2024 13:21 Ответить
Треба було прикинутись шлангом.
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05.06.2024 13:38 Ответить
Треба було відкинути зброю, та підняти руки в гору. Був би живий. "Но это не точно"
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05.06.2024 13:45 Ответить
3-4 дрона на одного - не забагато?
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05.06.2024 13:58 Ответить
В одних бригадах дронів не хвата другі не знають що з ними робить, повний бардак
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05.06.2024 17:46 Ответить
сам собі наврочив
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06.06.2024 00:40 Ответить
 
 