УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8384 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
12 444 10

І тікав, і мертвим прикидався: окупант марно намагається уникнути смертельного удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "Химери" із 20-го окремого батальйону спецпризначеня "Україна" Окремої президентської бригади ліквідували окупанта, який усіляко намагався уникнути смерті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант прудко бігав полем, ухилявся від атаки БПЛА і, навіть, прикидався мертвим. Утім, усі намагання виявилися мартними.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники відбили ворожий штурм в Урожайному. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17419) знищення (7262) дрони (4722) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (69)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Самі тряпки сцяні полетіли
показати весь коментар
05.06.2024 13:11
+8
В конце он прикинулся очень правдоподобно, и откинулся тоже.
показати весь коментар
05.06.2024 13:12
+8
орка покарано за обман і недостойну асвабадителя поведінку.
показати весь коментар
05.06.2024 13:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самі тряпки сцяні полетіли
показати весь коментар
05.06.2024 13:11 Відповісти
то онучі мокшанські...
показати весь коментар
05.06.2024 16:42 Відповісти
В конце он прикинулся очень правдоподобно, и откинулся тоже.
показати весь коментар
05.06.2024 13:12 Відповісти
орка покарано за обман і недостойну асвабадителя поведінку.
показати весь коментар
05.06.2024 13:16 Відповісти
Він то плакав то сміявся то щетинився як иож - сумашедшии - шо ж візьмеш
показати весь коментар
05.06.2024 13:21 Відповісти
Треба було прикинутись шлангом.
показати весь коментар
05.06.2024 13:38 Відповісти
Треба було відкинути зброю, та підняти руки в гору. Був би живий. "Но это не точно"
показати весь коментар
05.06.2024 13:45 Відповісти
3-4 дрона на одного - не забагато?
показати весь коментар
05.06.2024 13:58 Відповісти
В одних бригадах дронів не хвата другі не знають що з ними робить, повний бардак
показати весь коментар
05.06.2024 17:46 Відповісти
сам собі наврочив
показати весь коментар
06.06.2024 00:40 Відповісти
 
 