І тікав, і мертвим прикидався: окупант марно намагається уникнути смертельного удару дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу "Химери" із 20-го окремого батальйону спецпризначеня "Україна" Окремої президентської бригади ліквідували окупанта, який усіляко намагався уникнути смерті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант прудко бігав полем, ухилявся від атаки БПЛА і, навіть, прикидався мертвим. Утім, усі намагання виявилися мартними.
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