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Новости Видео Война
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Бойцы 93-й ОМБр атакуют вражеский танк, впоследствии взрывающийся на противотанковой мине. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ночью атаковали танк оккупантов. Вражеский экипаж решил бежать с поля боя и подорвался на противотанковой мине.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

танк (2256) уничтожение (6938) 93 отдельная механизированная бригада (294)


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Своіх нє брасаєм. Свого же і спихнув з дороги і попер на міну .
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05.06.2024 18:13 Ответить
Щось дуже скромний опис. Там танк ,отримавши люлэй, з'їхав з глузду і врізався в машину супроводу, скинувши її в кювет ,а може це і бтр. Ну типу ,згорів сарай ,гори і хата.
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05.06.2024 18:21 Ответить
Це ж йому не лєгковушки давить десь у Бєлгороді.
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05.06.2024 18:45 Ответить
Файно лапті розлетілись
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05.06.2024 18:59 Ответить
 
 