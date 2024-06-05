Бойцы 93-й ОМБр атакуют вражеский танк, впоследствии взрывающийся на противотанковой мине. ВИДЕО
Операторы дронов подразделения Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ночью атаковали танк оккупантов. Вражеский экипаж решил бежать с поля боя и подорвался на противотанковой мине.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Serhiy Talatynnik
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