Бойцы 93-й ОМБр атакуют вражеский танк, впоследствии взрывающийся на противотанковой мине. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ночью атаковали танк оккупантов. Вражеский экипаж решил бежать с поля боя и подорвался на противотанковой мине.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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