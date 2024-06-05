Бойцы Отдельной президентской бригады уничтожили танк оккупантов ударом FPV-дрона "Дикие Шершни". ВИДЕО
Военнослужащие из подразделения BULAVA 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады с помощью дрона "Дикие Шершни" с автонаведением уничтожили российский танк.
Известно, что оператор беспилотника обнаружил танк оккупантов, зафиксировал цель и дал команду, после чего аппарат самостоятельно нанес удар. При этом средства радиоэлектронной борьбы россиян оказались неэффективными. Это стало возможным благодаря функции машинного зрения и автонаведения, заложенной в БпЛА, передает Цензор.НЕТ.
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Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий05.06.2024 21:32 Ответить Мне нравится 3
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий05.06.2024 22:33 Ответить Мне нравится 1
Ярема Стогін #518708
показать весь комментарий06.06.2024 08:44 Ответить Мне нравится 2
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