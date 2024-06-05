Бойцы Отдельной президентской бригады уничтожили танк оккупантов ударом FPV-дрона "Дикие Шершни". ВИДЕО

Военнослужащие из подразделения BULAVA 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады с помощью дрона "Дикие Шершни" с автонаведением уничтожили российский танк.

Известно, что оператор беспилотника обнаружил танк оккупантов, зафиксировал цель и дал команду, после чего аппарат самостоятельно нанес удар. При этом средства радиоэлектронной борьбы россиян оказались неэффективными. Это стало возможным благодаря функции машинного зрения и автонаведения, заложенной в БпЛА, передает Цензор.НЕТ.

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