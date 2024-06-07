Дрони "Дикі шершні" знищують техніку окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
Бійці Єгерської бригади зупинили наступ російських окупантів на Авдіївському напрямку за допомогою дронів "Дикі Шершні".
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Дякуємо всім, хто допомагає війську! Далі буде, ще більше! Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів на нові дрони:
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
Картка банки: 5375411207988499
PayPal: [email protected]
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Помехи сильные при приближении это работа "ку'м'пола" РЭБ ???