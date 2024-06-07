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Дрони "Дикі шершні" знищують техніку окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Бійці Єгерської бригади зупинили наступ російських окупантів на Авдіївському напрямку за допомогою дронів "Дикі Шершні".

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Дякуємо всім, хто допомагає війську! Далі буде, ще більше! Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів на нові дрони:

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Також дивіться: Бійці Окремої президентської бригади знищили танк окупантів ударом FPV-дрона "Дикі Шершні". ВIДЕО

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Пояснительную бригаду!
Помехи сильные при приближении это работа "ку'м'пола" РЭБ ???
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07.06.2024 22:23 Відповісти
 
 