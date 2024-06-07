Дрони "Дикі шершні" знищують техніку окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Бійці Єгерської бригади зупинили наступ російських окупантів на Авдіївському напрямку за допомогою дронів "Дикі Шершні".

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