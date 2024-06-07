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Дроны "Дикие шершни" уничтожают технику оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Бойцы Егерской бригады остановили наступление российских оккупантов на Авдеевском направлении с помощью дронов "Дикие Шершни".

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Спасибо всем, кто помогает армии! Дальше будет, еще больше! Не останавливайтесь, поддерживайте сбор"Диких шершней на новые дроны:

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Пояснительную бригаду!
Помехи сильные при приближении это работа "ку'м'пола" РЭБ ???
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07.06.2024 22:23 Ответить
 
 