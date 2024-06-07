Дроны "Дикие шершни" уничтожают технику оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Бойцы Егерской бригады остановили наступление российских оккупантов на Авдеевском направлении с помощью дронов "Дикие Шершни".

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