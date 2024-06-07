На Покровском направлении из 26 боев еще продолжаются 12 столкновений, враг атакует вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола и Яснобродовки, - Генштаб ВСУ

С начала текущих суток количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 65.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ на 19:30.

Боевые действия на Харьковщине

Во второй половине дня российские захватчики продолжили терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории. В частности, из района Мурома (РФ) российский агрессор нанес удар четырьмя КАБами по Белому Колодцу, три КАБа сбросил на Липцы и одну КАБ на Веселое. Терновое подверглось двум авиационным ударам шестнадцатью НАРами.

На Купянском направлении Силы обороны отбили семь атак противника. Одно боестолкновение еще продолжается. По состоянию на это время, по предварительным данным, потери оккупантов на этом направлении составили: 84 человека убитыми и ранеными, уничтожено два танка и две боевые бронированные машины.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении все восемь штурмов противника успеха не имели. Украинские воины контролируют ситуацию.

На Северском направлении враг попытался дважды атаковать Силы обороны вблизи Белогоровки. Тоже безуспешно.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска семь раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Калиновки, Клещеевки, Андреевки и Ивановского. Все попытки успеха не имели.

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На Покровском направлении из 26 боев еще продолжаются 12 столкновений. Российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Новоалександровки, Евгеновки, Сокола и Яснобродовки.

На Кураховском направлении количество атак увеличилось до девяти. Наши защитники отбили восемь штурмовых действий российских захватчиков. Еще одно боестолкновение продолжается. В районе Водяного враг нанес авиационный удар с Су-25 десятью НАРами.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении агрессор тоже применяет авиацию. Два Ка-52 нанесли удар тридцатью НАРАми по Каменскому. С начала суток украинские воины отбили три штурмовые действия противника вблизи Роботино. Продолжается бой неподалеку от Малой Токмачки.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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