БМП Bradley в ближнем бою уничтожает вражеский БТР-82А с десантом на Покровском направлении. ВИДЕО
Украинский экипаж БМП Bradley победил в ближнем бою вражеский БТР-82А вместе с десантом.
На Покровском направлении российская бронемашина самостоятельно попыталась прорваться к селу Сокол, пытаясь прощупать глубину украинских позиций, где воины 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдерживают не менее трех боевых бригад ВС РФ.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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що за модель БТР-82А ?
І тааа і х*й з ним...)))
А теперь представим, что кацабы использовали бы наши "Буцефалы", вместо своего 82-го бэтера. Вроде несколько к ним попало. Вообще, всё печально закончилось бы для Брэдли.