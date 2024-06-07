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БМП Bradley в ближнем бою уничтожает вражеский БТР-82А с десантом на Покровском направлении. ВИДЕО

Украинский экипаж БМП Bradley победил в ближнем бою вражеский БТР-82А вместе с десантом.

На Покровском направлении российская бронемашина самостоятельно попыталась прорваться к селу Сокол, пытаясь прощупать глубину украинских позиций, где воины 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдерживают не менее трех боевых бригад ВС РФ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Результаты работы дронов 43-й бригады на Купянском направлении: уничтожены семь вражеских БМП и оккупант-мотоциклист. ВИДЕО

47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+19
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07.06.2024 20:37
+15
у бетерів нема шансу проти бредліків. бредлі розроблялизь з ТЗ витримувати радянську гармату 2A42, тобто в лоб гармата не пробиває бредлі. а Бетер пробивається всем що вище 7.62, і навіть ББ 7.62 пробиває багато де.
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07.06.2024 20:58
+12
Єпічно!
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07.06.2024 20:34
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Єпічно!
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07.06.2024 20:34 Ответить
не зовсім, довго тримався курва БТР-82А проти Бушмастера

що за модель БТР-82А ?
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08.06.2024 00:09 Ответить
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07.06.2024 20:37 Ответить
у бетерів нема шансу проти бредліків. бредлі розроблялизь з ТЗ витримувати радянську гармату 2A42, тобто в лоб гармата не пробиває бредлі. а Бетер пробивається всем що вище 7.62, і навіть ББ 7.62 пробиває багато де.
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07.06.2024 20:58 Ответить
БМП 3 це взагалі сміття. ********. ПереБМП і недотанк.
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07.06.2024 23:12 Ответить
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/rashisti_rozcharuvalis_u_analogovnjetnoj_bmp_3_nastilki_scho_hochut_vidnoviti_virobnitstvo_bmp_2-8532.html БМП-3 ))
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07.06.2024 23:33 Ответить
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08.06.2024 00:10 Ответить
Пацани ,как то до квартирки в Одесі не доїхали,аж від щастя підскочували на ходу ,поїхали типу хохлов постріляють ,а тут самі в мясо
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07.06.2024 21:18 Ответить
ПДД на войне: водитель БТР похвально интуитивно уступил дорогу
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07.06.2024 21:50 Ответить
Як то кажуть, вони played chicken, та наши перемогли: кассаби звiльнии дорогу. Way to go!
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07.06.2024 21:52 Ответить
кацап дернул руль в сторону первым
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07.06.2024 21:52 Ответить
Кацапы прут, будто не знают, что перед ними украинцы, т.е. неминуемая смерть. Путинские шахиды?
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07.06.2024 22:26 Ответить
..лоба в лоб..- якби ще збив його у борт..
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07.06.2024 23:28 Ответить
Браня крепкаааа,
І тааа і х*й з ним...)))
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08.06.2024 00:38 Ответить
Без шуток, это очень дерзко со стороны кацапов было. Если бы их наводчик был бы более квалифицированным - то могли бы наделать делов.
А теперь представим, что кацабы использовали бы наши "Буцефалы", вместо своего 82-го бэтера. Вроде несколько к ним попало. Вообще, всё печально закончилось бы для Брэдли.
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08.06.2024 07:43 Ответить
Нихрена из видео не понятно. Кто там навстречу ехал?
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08.06.2024 09:42 Ответить
 
 